Así debatieron Jorge Ramos y AMLO sobre seguridad

El periodista Jorge Ramos, de la cadena Univision, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el fracaso de su estrategia de seguridad que podría convertir a su sexenio en el más violento de la historia; lo cual derivó en un debate en la conferencia mañanera sobre la situación de violencia que vive el país

"Yo estuve aquí en la mañanera de enero del 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando: ´Este año va a haber resultados´".

"Bueno, después de más de un año, después, hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México, más de 86 mil muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón.

"Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al año anterior. Y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día, en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional.

#Nación "Fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz, le están matando a 100 personas por día", le dijo el periodista Jorge Ramos al presidente @lopezobrador_. Esto fue lo que respondió el mandatario #jp ??https://t.co/AJIwliXr1z pic.twitter.com/bM6uSetfgS — La Silla Rota (@lasillarota) July 5, 2021

"Y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer, así que me pregunta es si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido", preguntó el periodista mexicano.

#Nación En su respuesta al reportero Jorge Ramos, el presidente @lopezobrador_ habló de feminicidios... "¿Sabes cuando empezó a tipificarse como feminicidio los homicidios de mujeres? Cuando iniciamos nosotros, ahora hay más denuncia". #jp

https://t.co/AJIwliXr1z pic.twitter.com/BB03wveIhF — La Silla Rota (@lasillarota) July 5, 2021

El presidente López Obrador dijo que no coincidía con el periodista y alegó tener "otros datos". Agregó que no está dentro de una burbuja porque no le gusta el autoengaño.

"Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, que esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres marginal, del 3%", afirmó el tabasqueño.

Ante la respuesta, Jorge Ramos argumentó que ha mantenido estable el delito de homicidio en su sexenio pero hasta arriba, en una de las peores cifras que ha habido en materia de violencia en México.

Al proyectar la diapositiva de homicidio doloso en la pantalla de la mañanera, López Obrador señaló que hay una tendencia estable de este delito en su administración.

Jorge Ramos apuntó: "claro, lo que digo es que no puede decir que tiene 100 muertos diarios y que esto es un éxito".

López Obrador comentó que no es un asunto fácil y que se trata del fruto podrido que heredaron de gobiernos anteriores.

Jorge Ramos reviró: "lo entiendo, pero no hay resultados, lo que pasa es que usted presenta como un éxito, como un logro, no lo es. Le doy un dato más fácil: en diciembre del 2018, su primer mes como presidente, tuvo dos mil 892 homicidios dolosos, el primer mes; y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo dos mil 963. No hay cambio".

Ante los "otros datos" del presidente, el periodista insistió en que siguen habiendo matanzas y muertos, cerca de 3 mil al mes.

López Obrador respondió: "ya no hay masacres en el país".

Jorge Ramos intervino: "¿Y lo de Zacatecas, lo de Aguililla y lo de Reynosa?".

El presidente justificó que "esos son enfrentamientos entre bandas, pero no es el Estado, que antes era el principal violador de los derechos humanos".

Jorge Ramos: "Mi argumento es que usted lo elige para resolver los problemas del país, uno de los principales problemas del país es la violencia y esa ya es su responsabilidad, señor presidente".

López Obrador: "sí, sí, y trabajo todos los días".

Jorge Ramos: "Por eso, pero no hay resultados".

López Obrador: "Cómo no, sí hay. Yo respeto tu punto de vista, pero no lo comparto".

Según los datos oficiales, México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de López Obrador, con 34,681 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020. Además, reportó 2,963 homicidios en mayo, el mes más violento en lo que va de 2021.

Este 4 de julio el país registró 115 homicidios, una cifra sustancialmente mayor al promedio diario de unos 80 crímenes, según datos oficiales.

Jorge Ramos planteó al presidente que sigue habiendo masacres en el país, como en Zacatecas o Aguililla, y recordó la violenta campaña electoral de los comicios de junio, en la que un centenar de políticos fueron asesinados.

El presidente respondió que "no hay masacres" sino "enfrentamientos entre bandas" en los que no participa el Estado, defendió que "hay gobernabilidad" en el país y que en la mayoría de asesinatos de candidatos "se detuvo a los responsables".

Jorge Ramos ya estuvo en anteriores ruedas de prensa en enero de 2020 y abril de 2019, cuando cuestionó acaloradamente al presidente sobre seguridad.





EL CASO DEL AUMENTO EN FEMINICIDIOS





El periodista Jorge Ramos manifestó que también hay repunte de cifras de feminicidio en su gobierno.

López Obrador respondió: "me dices ´feminicidio´. ¿Sabes cuándo empezó a tipificarse como feminicidio los homicidios de mujeres? Cuando iniciamos nosotros el gobierno".

Jorge Ramos señaló que en anteriores gobiernos también hubo cifras de feminicidios.

López Obrador aseguró que antes había muy pocas porque no se registraban.

"Ahora hay más denuncia y además estamos reconociendo de que ha habido incremento, pero debe de tomarse en cuenta de que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores", expuso.

Jorge Ramos reiteró: "pero es que yo por eso hablo de la burbuja, porque usted habla de paz y tranquilidad. Sale de Palacio Nacional y no hay paz y tranquilidad".





GESTIÓN DE LA PANDEMIA





En esta ocasión, el periodista Jorge Ramos también preguntó sobre la gestión de la pandemia de covid-19 en México.

El país lleva 233,600 muertos oficiales - más de 332,500 según las cifras de exceso de mortalidad asociada a covid -, siendo el cuarto del mundo con más decesos absolutos después de Estados Unidos, Brasil y la India a pesar de ser el décimo en cuanto a población, explicó.

"En América Latina, y me duele porque son hermanos, nuestro México ocupa el sexto lugar. Primero es Perú, Brasil, Argentina, Paraguay y el sexto, México", dijo López Obrador al proyectar una tabla con datos de la Universidad Johns Hopkins.

El presidente defendió que la pandemia en México se ha gestionado "mejor que en otras partes" y que tiene "la conciencia tranquila".

Y cuestionado por Ramos sobre su negativa a llevar cubrebocas en público, dijo que lo hace por "convicción".





CRITICA DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE MIAMI Y A MEDIOS





El presidente López Obrador dijo este lunes que de gobernar Florida, entidad de Estados Unidos, no hubiera permitido la demolición del edificio colapsado en Miami cuando todavía hay más de 120 personas desaparecidas.

"Si yo gobernara Florida, yo no hubiese dinamitado el edificio. Y nadie allá dice nada. No es un asunto nada más técnico, es un asunto humano. ¿Cómo se rescatan 25 cuerpos, pero se declaran desaparecidos 120 y ayer se dinamita el edificio? ¿Que no se pudo a esperar a hacer todo?", opinó el mandatario desde Palacio Nacional.

López Obrador hizo esta reflexión para criticar a los medios de comunicación y especialmente al The New York Times, que hizo una investigación en profundidad del accidente de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, que dejó 26 muertos, pero, a su parecer, no dio una correcta cobertura del derrumbe en Miami.

"A mí me gustaría, con todo respeto, que se metieran (este periódico) con un reportaje ahora que se cayó el edificio en Florida", subrayó.

El mandatario se preguntó por qué "no apuntalaron" el edificio en ruinas para continuar con las investigaciones. "¿No se podía?", preguntó el mandatario, y criticó la actitud de los medios en Estados Unidos sobre esta tragedia.

"Imaginen si nos pasa esto en México y la jefa de gobierno (de la Ciudad de México), un gobernador y desde luego con el visto bueno del presidente, dinamitan el edificio con 120 desaparecidos. ¿Cómo estaríamos ahora aquí?", reflexionó.

El edificio Champlain Towers South, en Miami-Dade, parte del cual se vino abajo el 24 de junio con un resultado provisional de 27 muertos, fue demolido totalmente el domingo por la noche.

Pasadas las 22:30 hora local fueron detonadas las cargas explosivas colocadas en orificios perforados en la estructura de hormigón armado y el edificio de 12 plantas se desplomó totalmente. A día de hoy hay 115 personas del edificio que no han sido localizadas después del derrumbe, que se produjo de manera súbita por causas aún no determinadas.





EL NYT SÍ PUBLICÓ REPORTAJES SOBRE EL DERRUMBE EN MIAMI





Aunque el presidente López Obrador señale que no, el diario de EU The New York Times ha realizado ya varios reportajes sobre el derrumbe del edificio de Miami.

El periodista James Glanz ha firmado y participado en la realización tanto del reportaje de Miami como en el del desplome de una parte del tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

El pasado 28 de junio, a 4 días del desplome, el NYT publicó declaraciones de expertos sobre posibles causas del desplome del edificio en Miami, como son defectos de diseño o la construcción menos robusta permitida bajo los códigos de construcción de hace cuatro décadas, cuando el complejo fue construido.

Se destacó en el reportaje que esa progresión no podría haberse producido sin una primera falla crítica, y las inspecciones minuciosas de un video de vigilancia granulado que surgió en las primeras horas después del desastre han dado los primeros indicios de dónde podría haber sido.

"Parece que comienza en la parte inferior de la estructura o muy cerca de ella", dijo Donald O. Dusenberry, un ingeniero consultor que ha investigado muchos colapsos estructurales al declarar para el rotativo neoyorquino.

En la portada del NYT de este lunes 5 de julio, vuelven a referir el tema y despliegan un extenso gráfico sobre riesgos de derrumbes.

El colapso del condominio puso de relieve las inspecciones de seguridad de otros rascacielos en el área. Nuestra revisión muestra que muchos no se hicieron cumplir rigurosamente, destaca el diario.





INCENDIO EN DUCTO MARINO DE PEMEX NO FUE INTENCIONAL: AMLO





El presidente López Obrador aseguró que el aparatoso incendio en un ducto marino de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Golfo de México fue un accidente, y no "intencionado", y aseguró que se repararán los daños.

"Fue un accidente. Descartamos que se haya tratado de algo intencionado", aseguró durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Asimismo, dijo que tanto Pemex como la Secretaría del Medio Ambiente ya realizan un avalúo y análisis sobre los daños que se hayan ocasionado. "Vamos a reparar los daños", remarcó.

López Obrador informó que, de acuerdo con los primeros reportes, el incidente se debió a una fuga de gas y de nitrógeno en un gasoducto "que con lluvia, con tormenta y descargas eléctricas explotó".

Exaltó que en estos hechos no hubo pérdida de vidas humanas y que el incendio se controló "relativamente pronto, en muy pocas horas, y ya se inició la investigación" correspondiente.





(Luis Ramos)