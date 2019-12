México tiene la facultad de rechazar agregados laborales de EU: Ebrard

Esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México no aceptara que Estados Unidos despliegue agregados laborales en el país como parte del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC) y la postura será de no aceptarlos si el gobierno mexicano no los autoriza.

"De acuerdo a las convenciones vigentes, un país no puede nombrar agregados en otro si no tiene la autorización del país central. Lo que haremos es plantearles esto antes de que inicie su proceso legislativo", ya que en Estados Unidos todavía falta la aprobación de las dos Cámaras, comentó el canciller.

Ebrard Casuabón, informó que Estados Unidos debió comunicarles la iniciativa de nombrar hasta cinco agregados laborales, pero señaló que México no se siente engañado "porque el tratado sigue igual como fue firmado".

"Un país no puede asignar agregados en otro, si no tiene la autorización del país anfitrión. No aceptaremos ninguna persona, funcionario de otro país, que tenga funciones más allá de las establecidas en la ley y en los tratados internacionales".

La iniciativa de agregados fue presentada el viernes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, contempla la designación de hasta cinco agregados laborales para observar el cumplimiento de una reciente reforma laboral local, como parte de la implementación del tratado comercial, en el que también participa Canadá.

Ante ello, Ebrard informó que Jesús Seade, subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), estará en territorio estadounidense para plantear la postura de que los agregados dependen en última instancia de la aprobación de México.

El canciller comentó que espera que el diálogo con EU llegue a 'buen puerto,' pues de lo contrario México no informará a Estados Unidos de los procesos internos del T-MEC, así como la administración de Donald Trump no informó sobre los agregados laborales.

Sobre la figura de agregados, Ebrard explicó que Estados Unidos ya los tiene en territorio nacional desde hace tiempo en materia económica, pero que en su función no se incluye la visita a establecimientos y que previamente fueron autorizados por el gobierno de México.

Con información de El Financiero

