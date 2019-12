México rechaza monitoreo de EU a reforma laboral en el T-MEC: Seade

El gobierno de México rechazó la iniciativa de Estados Unidos para establecer a través de una iniciativa legislativa y sin previo aviso, hasta cinco agregados laborales en su Embajada para que vigilen la Reforma Laborar sobre el rubro.

Así lo informó Jesús Seade Kuri, Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y quien se ha encargado de las negociaciones del Tratado entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Seade Kuri explicó que la iniciativa es innecesaria y redundante, además, esta figura pretendida por los estadounidenses tendría efectos en México.

"En términos generales, la legislación presentada ayer, en Estados Unidos, contempla los apartados habituales de este tipo de legislación. Sin embargo, adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país".

El subsecretario refirió también que no fue consultada con México y que es fruto de las fricciones políticos del Congreso estadounidense y del gobierno de Estados Unidos.

"Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la Administración en EUA, no fue, por razones evidentes, consultada con México, no lo fue. Y desde luego, no estamos de acuerdo".

Seade Kuri explicó que, al tener efectos en México, el gobierno de Estados Unidos tuvo que consultarlo con el gobierno mexicano.

"A diferencia del resto de las disposiciones que son claramente del ámbito interno de los Estados Unidos, la disposición referida sí tiene efectos con respecto a nuestro País y por lo tanto, debió haber sido consultada".

El subsecretario envió una carta al respecto al representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, con quien se reunirá mañana en aquel país.

En el texto, Seade le hace saber a los estadounidenses la sorpresa y rechazo por la iniciativa.

"Los funcionarios estadounidenses acreditados en su embajada y consulados en México, como podría ser un agregado laboral, no pueden tener en ningún caso atribuciones de inspección de conformidad con la legislación mexicana".

Desde 1994, México ya cuenta con paneles laborales para destrabar problemas que afecten los intereses dentro del TLCAN de todos los países incluidos, mismos que se pretenden reactivar en este T-MEC que sería el sustituto comercial.

Apenas el pasado 10 de diciembre, la Ciudad de México fue la anfitriona de las intenciones de representantes de EU, México y Canadá para concretar esta alianza que ha ido retrasándose en los países vecinos de América del Norte.





Con información de Reforma y Milenio

rgg