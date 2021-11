Lozoya, de su historia de poder y lujos, a la huida y la cárcel

Un juez de control ordenó prisión preventiva justificada Emilio Ricardo Lozoya Austin, por lo que fue ingresado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La medida fue solicitada luego de que el Ministerio Público argumento que Emilio Ricardo puede sustraerse de la justicia, pues la FGR mencionó que el exdirector de Petróleos Mexicanos tiene más de dos millones de euros en el extranjero, cuatro domicilios, conoce personas que le pueden ayudar a salir del país y ocultarse.

En este sentido, el juez Artemio Zúñiga determinó que el exdirector de Pemex, tiene los recursos económicos, así como una red de ayuda familiar y de amigos en México y en el extranjero que puede originar su fuga.

¿QUIÉN ES EMILIO LOZOYA AUSTIN?

Emilio Lozoya proviene de una familia que tiene largos vínculos con el poder político en México.

Su abuelo era Jesús Lozoya Solís, un médico militar nacido en el año de la Revolución Mexicano y quien fue reconocido mundialmente por su trabajo en pediatría. Posteriormente se convirtió en gobernador interino del estado de Chihuahua (1955-1956).

Su padre, Emilio Lozoya Thalman, fue secretario de Energía durante el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), además de titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La madre del exdirector de Pemex es Gilda Margarita Austin y Solis, quien fue detenida en 2019 en Alemania por asociación delictuosa y lavado de dinero, delitos relacionados con el dinero de los sobornos de Odebrecht.

Gilda Susana Lozoya Austin es la hermana del exfuncionario y también es señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita; delito por el cual pesa una orden de aprehensión en su contra y hasta una ficha de Interpol.

En cuanto a su vida amorosa, en 2016, Emilio Lozoya se casó con Marielle Helene Eckes, de origen alemán, nacida en 1975 y cuya familia es dueña de la empresa Grupo Eckes, la cual tiene dentro de sus marcas a Eckes Granini, el principal proveedor de zumos y bebidas de frutas en Europa que fue fundada en 1857 por Peter Eckes.

Marielle se volvió protagonista del caso contra su esposo cuando Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó que ella compró, a través de Juan Carlos Quintana Serur, una propiedad en Ixtapa Zihuatanejo el 24 de julio de 2013. En ese entonces, Quintana Serur trabajaba para Altos Hornos de México y ella, por ser extranjera, no podía comprar tierras en el país.

DE ECONOMISTA A TESTIGO PROTEGIDO DE LA FGR

Antes de las acusaciones en su contra, Emilio Lozoya, de 46 años y originario de Chihuahua, era reconocido como un economista con vasta experiencia internacional.

Su trabajo en organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Económico Mundial le abrió las puertas del primer círculo del presidente Enrique Peña Nieto cuando este era gobernador del Estado de México (2005-2011).

Economista y abogado de profesión, con maestría en la Universidad de Harvard, Lozoya fue coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña Nieto como candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tras el triunfo de Peña Nieto en las presidenciales de 2012, Lozoya fue nombrado vicecoordinador de Asuntos Internacionales del equipo de transición y al inicio del gobierno director de Pemex, cargo que ocupó hasta febrero de 2016.

Según testimonios de exdirectivos de Odebrecht implicados en la trama de corrupción, el acercamiento al economista mexicano se produjo durante la campaña, pues lo consideraban un miembro prominente del círculo del candidato que podía ocupar un alto cargo en el gobierno de Peña Nieto, y así ocurrió.

En la trayectoria profesional de Lozoya también resalta su labor de investigación y consultoría financiera, así como el reconocimiento que obtuvo por la creación de un exitoso fondo de inversión.

LAS ACUSACIONES CONTRA LOZOYA

Enero-Mayo de 2012: Como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, Lozoya Austin tuvo un encuentro con el entonces director de Odebrecht México, Luis Alberto de Meneses, quien presuntamente le entregó 4 millones de dólares para financiar la candidatura del mexiquense.

Noviembre del 2012: Luego de recibir presuntamente el dinero de Odebrecht, el 14 de noviembre de 2012, Emilio Lozoya adquirió una casa valuada en más de 38 millones de pesos, cifra que se acerca al soborno que en recibió dólares, según el tipo de cambio de aquellos años.

Diciembre del 2012: Tras la aplastante victoria electoral del priista, Emilio Lozoya recibió la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entonces, Lozoya Austin recibió 6 millones de dólares más para concretar los beneficios que Odebrecht recibiría del gobierno de Peña Nieto, según detalló también a las autoridades brasileñas, en video, Luiz Antonio Mameri, quien fuera presidente ejecutivo de Odebrecht para América Latina y Angola.

Febrero de 2016: Emilio Lozoya dejó la dirección de Pemex, eso sí, no sin antes darle entre otros, dos contratos a Odebrecht por 3 mil 376 millones 27 mil 356 pesos.

Julio 2019: Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya Austin, fue detenida en un paraíso turístico en Alemania, acusada de lavado de dinero y asociación delictuosa.

CASO LOZOYA

El 21 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer los sobornos que entregó la empresa brasileña Odebrecht en 12 países para obtener contratos de obra pública.

Una de esos países fue México. La investigación revelaba sobornos a diferentes empleados, entre ellos, a un "alto funcionario" de una paraestatal mexicana.

"Entre 2010 y 2014, Odebrecht realizó (...) sobornos por alrededor de 10.5 mdd a funcionarios del gobierno en México para asegurar contratos de obras públicas. Odebrecht logró beneficios por más de 39 millones como resultado", menciona el documento del DOJ.

El escándalo fue escalando en México a través de notas periodísticas que revelaban que, el "alto funcionario", era Emilio Lozoya. Sin embargo, fue hasta el 1 marzo de 2017 que el caso comenzó a tener un vuelco al darse a conocer el inició de una investigación de Pemex relacionada con la gestión de Lozoya.

Los señalamientos marcaron el destino de Austin, quien "desapareció" y evitó cualquier aparición pública. El único contacto con el exdirectivo de Pemex, era a través de su abogado Javier Coello Trejo.

Un mes después, Hilberto Mascarenhas, entonces director del Sector de Finanzas Estructuradas de Odebrecht declaró que Lozoya le solicitó cinco millones de dólares, dinero que, supuestamente fue utilizado para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Medios nacionales destaparon la adquisición de una casa por 38 millones 175 mil pesos por parte de Lozoya, el 14 de noviembre de 2012, cuando era coordinador de Asuntos Internacionales del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto, quien días después (1 de diciembre de 2012) lo nombró titular de Pemex.

Los señalamientos en contra de Lozoya, así como peticiones de políticos y sectores de la sociedad de iniciar una investigación contra el exdirectivo de Pemex tuvieron efectos hasta el mes de agosto de 2017, cuando la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR) informó que había abierto el expediente FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 por la adjudicación de cuatro contratos de obra pública que fueron asignados a las empresas Odebrecht S.A. y Braskem S.A. El expediente incluía las declaraciones de declaraciones 10 servidores públicos y 10 exfuncionarios de Pemex.

Según la PGR, durante la gestión de Raúl Cervantes, las investigaciones no tuvieron avances, ya que el gobierno de Brasil no le facilitaba parte del expediente iniciado en ese país continuar con el desahogo de pruebas.

Sin embargo, ante las presiones, Lozoya fue citado a declarar en las instalaciones de la PGR el 17 de agosto. Ese mismo día, el exdirector de Pemex dio una conferencia de prensa en la que, además de asegurar que, la PGR le había notificado que no tenía ninguna prueba en su contra, se negaba los señalamientos en su contra el caso Obredecht.

Ante los cuestionamientos de la prensa, respondió: "a mí nunca me corrompieron", "no existe un solo elemento de prueba que certifique que recibí dinero, ni de ellos ni de nadie. Desde el primer momento en que pretendieron involucrarme dolosamente en este caso, he desmentido estas falsas acusaciones".

La conferencia culminó con la frase: "en momentos en que la verdad está bajo ataque..., sólo los hechos pueden ser creíbles".

Lozoya daba a conocer su verdad y con ello lograba un respiro. Sin embargo, la bocanada de aire duró poco, cuando se diera a conocer una nueva investigación en su contra por parte de una persona clave que lo llevaría a ser capturado en Málaga, España dos años después: Santiago Nieto.

Siete días después de que Lozoya Austin se defendiera de los señalamientos en su contra, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dirigida en ese entonces por Santiago Nieto, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el inicio de una carpeta de investigación contra Emilio por el financiamiento de campañas a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012. El exdirector de Pemex sería citado a declarar.

El 5 de julio de 2019, la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin, su esposa, su madre y su hermana por Caso Odebrecht. El 24 de julio es detenida Hilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya Austin en Alemania.

Para ese entonces Emilio Ricardo llevaba dos meses fuera de territorio nacional. Las autoridades desconocían su paradero. Incluso, la ficha roja para su localización y captura que fue presentada en la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en ingles) en 190 países no tuvo resultados.

La única pista que tenían las autoridades era su ingreso a Alemania, Rusia y España, este último país donde fue detenido la tarde ayer por el Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, y de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría Provincial de Málaga.

El exdirector de Pemex fue detenido en febrero del 2020 en la ciudad de Málaga y extraditado a México el 17 de julio del 2020.

En el hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue detenido para llevarlo hacia la cárcel provisional Reclusorio Norte.

Sin embargo, al reconocer varios problemas de salud fue conducido a un hospital; posteriormente se acogió al criterio de oportunidad anteriormente mencionado, se han aplazado las audiencias y no ha pisado los juzgados ni la cárcel, tampoco ha aportado pruebas para enjuiciar a las 70 personas que denunció.

Por eso Lozoya Austin tiene un brazalete electrónico en el tobillo derecho tras convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía para la investigación de los sobornos millonarios entregados por Odebrecht.

A pesar de contar con el brazalete, Lozoya no tiene prisión domiciliaria pues solo se le retiró el pasaporte.

APARECE LOZOYA EN PÚBLICO

Emilio Lozoya Austin, fue presuntamente captado recientemente comiendo en un restaurante de lujo en las Lomas de Chapultepec.

A través de un tuit de la periodista Lourdes Mendoza, se presumiría que Lozoya Austin estaba cenando en el restaurante Hunan.

"Con estas imágenes queda en evidencia el pacto de impunidad entre Emilio Lozoya y la Fiscalía General de la República", publicó la periodista.

Con estas imágenes queda en evidencia el pacto de impunidad entre @EmilioLozoyaAus y la @FGRMexico Señala a gente inocente mientras el goza de la gran vida a la q está acostumbrado. El colmo del cinismo. Con fecha y hora para que no quepa duda alguna . pic.twitter.com/8wedAWNsYd — Lourdes mendoza (@lumendoz) October 10, 2021

Este miércoles 3 de noviembre, un juez aceptó la prisión preventiva de oficio de Lozoya, por lo que se queda en el Reclusorio Norte.

MJP