El diablo está a disgusto con México, advierte el papa Francisco

EFE 28/05/2019 12:39 p.m.

"Hacer pactos políticos con quienes piensen diferente", es la recomendación que hizo el papa Francisco al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Puedes leer: AMLO manda mensaje al Papa Francisco: le dice 'Mi líder'

En entrevista con Noticieros Televisa, su santidad insistió que si los líderes políticos de un país se pelean entre ellos el país sufre.

"A un gobierno no sé qué medidas concretas le aconsejaría, porque eso es un quehacer de la política, de la política creativa. Sean creativos en la política, una política de diálogo, de desarrollo. Del compromiso. A veces no queda más remedio que el compromiso: de pactar con ciertas situaciones hasta que se aclaren las otras. Con otros que no la piensan como nosotros. Digo, ir a los pactos". "Pacten por el bien del país no es cierto. Buscar salidas políticas que yo no las sé decir porque no soy político, no tengo ese oficio. Pero la política es creativa. No nos olvidemos que es una de las formas más altas de la caridad, del amor, del amor social, pero cuando la política es tirar para cada lado, entonces ahí se crea una situación de violencia ya en el mismo seno del quehacer político".

El papa dejó en claro que hay de pactos a pactos y negociar con los responsables del narcotráfico para pacificar no es la salida, al contrario, sería pactar con el diablo.

"A mí me suena mal. A mí me suena mal. Es como si yo para ayudar a la evangelización de un país, pactara con el diablo, o sea, hay pactos que no se pueden hacer. El pacto político debe hacerse por el bien del país. Reconciliación que es una palabra ya muy usada y que nadie entiende porque se ha gastado demasiado ¿no? Pero, el acuerdo político. El acuerdo político que es menos fuerte ¿no? El acuerdo entre los diversos partidos políticos, entre los diversos sectores de la sociedad, la Iglesia también es ayudando ¿no? Es lo que hace falta convocatoria de acuerdos para resolver los graves problemas de un país ¿no?", reiteró.

LEA TAMBIEN Papa recibe mensaje de AMLO; colaborará con su gobierno José María del Corral, director de la fundación Scholas Occurrentes, confirmó que le entregó la carta al Papa durante una audiencia de trabajo el pasado miércoles en el Vaticano

LEA TAMBIEN AMLO envía carta al Papa para invitarlo a foros por la paz La invitación no condiciona al Papa a visitar México, sino que su participación sea a través de medios electrónicos

Con información de Noticieros Televisa





kach