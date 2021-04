¿Cuál fue el reto del "Jefe" Diego a Zaldívar por la ampliación de mandato?

Diego Fernández de Cevallos preguntó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, ¿cuánto tiempo deben aguantar en silencio los insultos del presidente López Obrador los ministros y magistrados; o esa es "la normalidad democrática"?

En Twitter, "El Jefe Diego" posteó: "Los jueces, magistrados y ministros -menos uno- preguntan: ¿cuánto tiempo debemos aguantar en silencio los insultos del presidente López Obrador? ¿O esa es "la normalidad democrática", presidente Zaldívar?".

Los jueces, magistrados y ministros -menos uno- preguntan: ¿cuánto tiempo debemos aguantar en silencio los insultos del presidente López Obrador? ¿O esa es "la normalidad democrática", presidente Zaldívar? — Diego Fernández de Cevallos (@DiegoFC) April 26, 2021

Las bancadas de oposición consideraron que esto es contrario a los artículos 94 97 constitucional lo que "compromete la independencia del Poder Judicial"; y advirtieron que, por el contrario, el trabajo del Congreso debe ser favorecer la democracia... No es posible una democracia sin un Poder Judicial independiente que permita resolver los conflictos en forma imparcial y equitativa".

La GOAN advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá responder "a la altura de las circunstancias", en referencia a las reformas aprobadas por el Congreso que permitirían la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar como ministro presidente. https://lasillarota.com/nacion/scjn-debe-responder-a-la-altura-de-las-circunstancias-goan/510562

"Es preocupante y lamentable que las mayorías en el Congreso violen flagrantemente la Constitución", expusieron los mandatarios estatales.

El 16 de abril pasado, la Barra Mexicana de Abogados advirtió que la propuesta de reforma del Senado, en particular del decimotercero transitorio que amplía el periodo para el ministro presidente de la Corte, entra en colisión con las disposiciones constitucionales que no permiten extensiones de manda tospara el presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, por lo que le pidió a la Cámara de Diputados rechazar tal adición haciendo prevalecer la Constitución.

En otra carta, el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación y a nombre de dicha organización advirtió que el decimotercero transitorio incorporado en el dictamen aprobado en el Senado no fue parte de las iniciativas originalmente presentadas, ni de las modificaciones acordadas en el grupo de trabajo del Poder Judicial de la Federación.

Subrayó en una carta que en ese grupo de trabajo se ajustaron disposiciones atinentes a los procedimientos de responsabilidad, medidas cautelares, visitas extraordinarias, readscripciones y ratificaciones con el fin de armonizarlas con estándares internacionales y así garantizar la independencia de la judicatura federal.

"El decimotercero transitorio incorporado en el dictamen aprobado en el Senado no fue parte de las iniciativas originalmente presentadas, ni de las modificaciones acordadas en el grupo de trabajo del Poder Judicial de la Federación", advirtió.

"Esta asociación reitera su convicción en el respeto irrestricto a los mandatos constitucionales, a la democracia deliberativa y a las formalidades de procedimiento parlamentario y hace votos para que la Cámara de Diputados corrija una evidente transgresión constitucional".

"NO HAY OTRO"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el consejero de Presidencia sostiene que no es inconstitucional y él mismo ya fijó postura en el sentido de que continúe el presidente Arturo Zaldívar "porque es un hombre íntegro, honesto, con principios, y se requiere que las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad, y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte, el ministro Zaldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial", expuso.

López Obrador defendió una vez más este martes que es "muy importante que continúe Arturo Zaldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque es un hombre íntegro y con principios" y aseguró que "no hay otro" en la Suprema Corte que pueda defender la renovación del Poder Judicial.

"La mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen y se requiere que los jueces estén al servicio del pueblo", dijo.

Si no es Zaldívar el presidente de la Corte, no se aplicará reforma al Poder Judicial. "¿Pero no hay otro? De manera categórica, no hay otro", porque la mayoría en la Corte viene del viejo régimen, lanzó.