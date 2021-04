"No hay otro", AMLO dice que solo Zaldívar puede aplicar reforma a Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió una vez más este martes que es "muy importante que continúe Arturo Zaldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque es un hombre íntegro y con principios" y aseguró que "no hay otro" en la Suprema Corte que pueda defender la renovación del Poder Judicial.

"La mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen y se requiere que los jueces estén al servicio del pueblo", dijo.

Si no es Zaldívar el presidente de la Corte, no se aplicará reforma al Poder Judicial. "¿Pero no hay otro? De manera categórica, no hay otro", porque la mayoría en la Corte viene del viejo régimen, lanzó.

REITERA QUE DEJARÁ LA PRESIDENCIA EN 2024

Espero cumplir mi misión, mi tarea a finales de 2024 y estoy seguro que voy a contribuir como está sucediendo, con millones de mexicanos a la transformación de México, señala.

Sobre la ampliación del periodo del ministro Zaldívar en la Corte que abriría la posibilidad de la "reelección" del Presidente, López Obrador niega eso y menciona que va a tener dos meses menos de mandato porque termina a finales de septiembre, a comparación de otros presidentes. Indica que se retirará a escribir y vivirá de su pensión del ISSSTE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que su intención de alargar el mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, no esconde el propósito de reelegirse como jefe de Estado en 2024.

"Ya escuché que si se amplía el periodo de la Suprema Corte es porque yo quiero reelegirme. No, yo no soy como ellos, como los que han acariciado siempre este propósito de reelegirse", expresó.

La Constitución mexicana establece un periodo de seis años para los presidentes y prohíbe la reelección, por lo que López Obrador debería terminar su mandato en 2024.

El mandatario dijo que "si lo decide la naturaleza y el creador", se jubilará en septiembre de 2024 y se retirará "por completo" de la actividad política.

Aseguró una vez más que se mudará a su rancho de Palenque, en el suroriental estado de Chiapas, donde escribirá un libro "sobre el pensamiento conservador" y recibirá la pensión de adulto mayor que le corresponde.

"Nada absolutamente de política. Por eso estoy trabajando intensamente porque espero cumplir mi misión a finales de septiembre de 2024 y estoy seguro que voy a contribuir a la transformación de México", dijo.

Su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobó en el Senado una reforma del Poder Judicial que a última hora incluyó alargar el mandato dos años más del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, señalado por ser cercano a López Obrador.

La reforma ha sido tachada de inconstitucional, pues la Ley Fundamental establece que el presidente de la Suprema Corte tiene un período máximo de cuatro años, y la oposición ha denunciado que es la antesala para que López Obrador extienda su mandato.

ESTO RESPONDIÓ EL PRESIDENTE AL INE POR BAJARLE UNA MAÑANERA

El presidente López Obrador respondió que se cuidará de no hablar de temas partidistas en las mañaneras, luego de que el INE ordenó que bajara una de sus conferencias por haber difundido programas sociales.

Recalcó que el "partido conservador" no quiere ganar gubernaturas ni municipios en las próximas elecciones, sino para lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y poder controlar el presupuesto.

"No se unieron los del partido conservador con sus voceros, intelectuales orgánicos, todos para ver quién gana una gubernatura, presidencias municipales, diputaciones locales, no, no, no, el propósito es la Cámara de Diputados", aseguró.

"Porque les incomoda muchísimo sobre todo la política social, le genera mucho coraje el que se ayude a los jóvenes, el que se dé pensión a los adultos mayores, el que se den las becas a los estudiantes de familias humildes, les molesta, aunque parezca increíble, la atención médica y los medicamentos gratuitos", lanzó.

El mandatario mexicano pidió a los reporteros de la mañanera ayudarlo y no preguntarle sobre temas que no puede hablar en veda electoral.

"Si me preguntan tengo que contestar porque van a decir '¿para qué las mañaneras?', pero sí vamos a cuidar que no hablemos de temas partidistas, de asuntos relacionados con la elección, sí de la democracia, sí de que se participe, sí que se haga valer la democracia, sí que no haya fraude electoral, que no haya elección o elecciones limpias o libres.

"Sí que no intervenga el gobierno, que no se utilice el presupuesto público para favorecer apartido o candidato, que haya condiciones de igualdad para todos, que haya democracia eso sí", explicó.

También confió en que el INE no acote su derecho a manifestarse durante las campañas electorales, pues "sería un golpe de Estado técnico".

"O lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país", fue el tuit que exhibió el presidente López Obrador de Claudio X. González para recordar que el "partido conservador" busca hacerse de San Lázaro en las elecciones intermedias para frenar la transformación del país.

(Luis Ramos)