7 claves de la polémica entre México y España por la conquista

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó hace justo un mes una carta dirigida al rey de España Felipe VI y al papa Francisco exigiendo disculpas por los abusos cometidos durante la conquista del actual México.

El contenido de la carta, que trascendió el lunes de la semana pasada, provocó una intensa polémica entre ambos países. Estas son las siete claves para entender lo sucedido.

1 - ¿Qué pide López Obrador?

El presidente quiere que Felipe VI y el papa Francisco se disculpen con los pueblos indígenas de México por las "matanzas" de la conquista, que se hizo "con la espada y la cruz".

"México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca disculpas o resarcimientos políticos que convengan", según la carta filtrada a los medios.

López Obrador también pretende disculparse en nombre del Estado mexicano por los abusos contra los indígenas cometidos desde que México se independizó de España en 1821.

2 - ¿Por qué ahora?

El pasado 14 de marzo se cumplieron 500 años de la Batalla de Centla (1519), en la que los indígenas chontales fueron derrotados por las tropas de Hernán Cortés, un episodio definido por López Obrador como "la primera gran resistencia indígena frente al invasor español".

Además, en 2021 se conmemorarán los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, capital azteca y actual Ciudad de México, los 500 años de la caída de esta ciudad en manos de los españoles y los 200 años de la independencia de México.

López Obrador quiere que las autoridades españolas participen en estos actos de conmemoración y reconozcan de manera oficial los agravios de la conquista.

3 - ¿Cuál es la respuesta de España?

El Gobierno de España emitió un comunicado en el que lamentó profundamente que se hiciera pública la carta en los medios de comunicación y rechazó "con toda firmeza" su contenido.

"La llegada, hace quinientos años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas", aseveró el Gobierno.

Desde la oposición española se calificó la exigencia del presidente mexicano como una "afrenta contra España y su historia" y una "ofensa intolerable al pueblo español" .

4 - ¿Cómo se ven afectadas las relaciones diplomáticas?

Es evidente el malestar de las autoridades españolas por haberse hecho público un asunto que se estaba analizando de manera privada entre ambos países.

Sin embargo, López Obrador aseguró que "no se pone en riesgo" la relación entre ambos países y la portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, coincidió en que la carta no las va a "vulnerar".

Felipe VI acudió a la toma de posesión de López Obrador el 1 de diciembre y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue el primer líder extranjero recibido por el mandatario mexicano, el pasado 30 de enero.

5- ¿Qué opinan los historiadores?

La reacción de historiadores tanto de México como de España ha sido crítica con la visión que López Obrador tiene de la conquista, basada en un exterminio de los españoles contra los pueblos indígenas.

Aunque no niegan la violencia que hubo, los académicos destacan que la conquista es un proceso mucho más complejo en el que participaron miles de indígenas, como los tlaxcaltecas, que querían acabar con sus enemigos, los aztecas.

Además, destacan que hace 500 años no existía el Estado español como tal, por lo que las actuales autoridades españolas no tienen responsabilidad por los agravios cometidos.

6 - ¿Qué opinan los indígenas?

El Congreso Nacional Indígena (CNI), que agrupa a comunidades originarias de todo el país, condena de forma contundente la conquista española, aunque acusa la exigencia de López Obrador de ser una "simulación".

El movimiento indigenista mexicano exige que López Obrador se disculpe por los agravios que el Estado mexicano sigue cometiendo y que respete los derechos de los pueblos originarios.

Consideran que el presidente los está vulnerando al impulsar proyectos de infraestructura ferroviaria en el sur del país sin consultar la opinión de los pueblos indígenas.

7 - ¿Qué papel juega la esposa del presidente?

Los medios locales sitúan a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador y titular de la Coordinación Nacional de Memoria y Cultura de México, como autora intelectual de la carta.

De hecho, Gutiérrez Müller es autora del libro "La memoria artificial en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España" y acompañó a López Obrador en el vídeo en el que el presidente mexicano anunció el contenido de la misiva.

Además, Gutiérrez Müller tuvo que negar públicamente haber dicho que "los españoles son odiados en México", como habían publicado medios locales.

Con información de EFE

