Caduca e innecesaria, petición de disculpa a España: expertos

SHARENII GUZMÁN 26/03/2019 10:24 p.m.

La disculpa solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a España por la conquista es caduca e innecesaria, aunque es un buen momento para cuestionar y reinterpretar la histórica tradicional que por muchos años se sostuvo como verdadera, coincidieron especialistas.

El rechazo por parte del Rey de España, luego de la filtración de la carta que solicita el perdón y que fue enviada a principios de marzo al país europeo, consideraron, no mermará las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Aunque sí ocasionó tensiones.

Los expertos destacaron que podría ser más útil el perdón de México hacia los pueblos indígenas descendientes de los prehispánicos que fueron sometidos por otras comunidades originarias durante la conquista, y no solo eso, sino las acciones a favor de ellos.

Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas reconoció que el gobierno español se equivocó, luego de la aseveración por parte del mandatario Pedro Sánchez de que los "pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido, sin ira y con perspectiva constructiva".

Indicó que no todo está perfecto entre España y México. "Hay que matizar. Hay que tomar en cuenta lo que sucedió después. Son 300 años de dependencia colonial. Los intentos de reconquista o ahora el tipo de inversiones de bancos españoles en México".

Agregó que la disculpa no es necesaria. Hubiera sido un buen gesto por parte del gobierno español, aunque tampoco sería obligatoria. Calificó de torpe cómo la administración de López Obrador lo ha manejado. "No a través de medios diplomáticos sino a partir de la creación de esta polémica. Toda vez que a desde una perspectiva académica no se sostiene que un Estado moderno le pida perdón a otro Estado moderno por algo que hicieron monarquías saliendo de la Edad Media hace 500".

Dijo que la petición sí es anacrónica y no sería una reinterpretación de la historia, porque en realidad la versión dominante de la historia en México y también en España es que esta nación conquistó a México. "Eso es lo que nos enseñan en las escuelas. Sin embargo, históricamente lo que muestran los análisis de los historiadores e investigaciones es que en realidad se trató de un proceso mucho más complejo en que soldados provenientes del reino de Castilla, ni siquiera existía el Estado español actual, hacen alianzas y conquistan a distintos pueblos indígenas".

Aunado a ello, López Obrador anunció que el gobierno federal analizará la posibilidad de una disculpa pública a los descendientes de esos pueblos violentados por otros indígenas.

Para empezar, esta conversación no debió hacerse pública. Falta de oficio diplomático. pic.twitter.com/653LtiAvez — José Antonio Crespo (@JACrespo1) 26 de marzo de 2019

En ese sentido, Ávila consideró contradictorio por parte de la actual administración la indignación histórica hacía los pueblos prehispánicos e indígenas de hace 500 años cuando López Obrador pretende impulsar la construcción del Tren Maya.

Creo que deberíamos de pedir perdón a los pueblos indígenas por las atrocidades que hemos cometido y el presidente también debería pedir disculpa y de ser posible evitar hacerle más atrocidades a pueblos y comunidades indígenas, como es lo que está ocurriendo en Chiapas con el proyecto de construcción del Tren Maya, es decir no sirve de nada pedir perdón por haber cometido atrocidades en el pasado si en el presente se siguen cometiendo abusos contra los pueblos originarios de México".

Es más importante la disculpa de México a indígenas"

El historiador y académico, Lorenzo Meyer destacó que los más importante, no sería tanto la disculpa de España hacia México por el tema de la conquista, incluso ésta podría ser irrelevante y no cambiaría nada ni siquiera las relaciones bilaterales, sino el perdón del gobierno federal que podría generarse hacia los descendientes de la población original del país.

Lo que diga España o deje de decir es casi irrelevante. Es lo que tenemos que decir de nosotros mismos. Me parece que México tiene, como conjunto nacional, una deuda con las comunidades que mantuvieron su identidad más fuerte como indígenas, ya que una vez que se consigue la independencia, siguen siendo explotadas, discriminadas por lo que ya se supone que son los mexicanos independientes y el Estado.

Agregó que los españoles hayan explotado a los indígenas en la colonia eso no asombra, pero que eso haya seguido después de que esa nación dejó de ser la soberana de estas tierras, eso es lo importante, porque aún perduran estos efectos.

Rechazó que lo que pasó hace 500 años sea anacrónico o extemporáneo, en la medida que sus efectos siguen mermando al México actual. "Esas poblaciones tan marginadas y pobres en una parte de México no existirían por lo que pasó. Hay una cadena de hechos que llega hasta el día de hoy".

Las desigualdades y discriminación que se vive en todo el territorio nacional viene desde hace 500 años. "De haber dividido a México durante un buen tiempo entre república de indígenas y españoles. Luego quedaron abolidas esas repúblicas con la Constitución de Cadiz, pero los efectos siguen hasta ahora".

Reconoció que además de la disculpa de México hacia comunidades indígenas y para que pueda haber un cambio y valga la pena, también tendría que materializarse. "Hacer algo en su favor".

"LO ECHÓ A PERDER AMLO"

José Antonio Crespo, profesor e investigador del CIDE criticó la filtración de la carta y la forma en cómo López Obrador exigió a España la disculpa, ya que reabrió la herida entre ambos países. "Generó recriminaciones. Lo que toca el presidente ocasiona odio".

Reiteró que la petición del perdón es un uso político por parte del gobierno de López Obrador. "A él (AMLO) le hubiera gustado, porque lo hubiera podido haber capitalizado. Aunque es un uso de la historia maniquea, infantil, como la que nos enseñaron en la primaria hace 50 años, que es la historia oficial del priismo con buenos y malos, sin matices, y donde ubica al otro lado de la historia y del lado oscuro a todos sus adversarios y críticos a quienes lo cuestionan y a las instituciones autónomas y a todos los que no está alineados con él".

A solicitud de Fray Bartolomé de las Casas, Carlos V emitió un edicto que decía: "La actuación de los conquistadores en las Indias ha sido ilegal; el Consejo de Indias deberá elaborar un plan de acuerdo al cual las posesiones de América puedan gobernarse sin violencia". pic.twitter.com/bITnkCXbC4 — José Antonio Crespo (@JACrespo1) 26 de marzo de 2019

Dijo que había otras formas de buscar un evento de conciliación en 2021, pero sin exigencias. "Si se publica la carta y si lo está exigiendo menos, porque va a parecer que el Rey viene a humillarse o se humillará en España. Lo hizo de tal manera que salió mal, sin oficio ni diplomacia", enfatizó Crespo.

Los símbolos con miras a elecciones 2021

David García Contreras, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de Relaciones Internacionales, señaló que el gobierno de López Obrador se ha construido a base de símbolos y la solicitud de disculpa es uno de ellos, el cual retomará para los próximos años. Comentó que es el inicio de una serie de medidas que se tomarán para reinvidicar el pasado de rescatarlo y de analizarlo al mismo tiempo.

Este año el 8 de noviembre se celebran los 500 años del encuentro entre Moctezuma y Cortés. Y en 2021 se conmemorarán los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. "Celebrar o lamentar, eso también es parte del debate". También los 200 años de la independencia de México.

Pedir perdón a los pueblos originarios por atrocidades cometidas en el pasado en su contra no sirve de nada.



Mejor sería evitar que se sigan asesinando a dirigentes comunitarios, como en Morelos, o que no se consulte a los pueblos por el tren maya.



Lo demás, es mera retórica. — Alfredo Ávila ?? (@alf_avila_) 26 de marzo de 2019

Este mensaje y la carta que se filtró tienen más el objetivo de generar un debate a nivel interno. Es un símbolo más para la política nacional que internacional".

Me parece más que es la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller quien está detrás de esta iniciativa. Ella está en la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México y ha investigado la conquista. Ese mensaje es muy claro, incluso ella es la que aparece en el video en Tabasco".

Este martes, López Obrador en su conferencia de prensa matutina adelantó que se formará un grupo conjunto entre México y España para hacer una relatoría de hechos sobre la conquista y sumar los errores, y en caso de que existan, entonces pedir disculpas.

Es una visión más conciliadora, pero que se salió de las manos el hecho de que se haya divulgado la carta. Pudo haber habido algunos acercamientos. Sin embargo, se adelantó al haberlo expuesto a los medios de comunicación. Suena que también es un asunto de largo alance. Hoy (martes) aventuró otras líneas. Habló de que exista un perdón por parte de Estados Unidos y de Francia por las guerras del siglo XIX, de intervención y la pérdida del territorio nacional".

CON MIRAS AL 2021

García Contreras apuntó que toda esta situación tiene tufos de que es una campaña que se extenderá hasta 2021 y que justo coincide con elecciones intermedias, renovación de algunas gubernaturas y de ser el caso con la consulta para hacer el referendo de la gestión de López Obrador.

Dijo que se está a punto de conocer la iniciativa de política de exterior. El 4 de abril se reúnen el presidente de México con algunos de sus homólogos de Centroamérica en el marco del encuentro del grupo de Tuxtla. "Ahí se dará a conocer una iniciativa que refrenda Trump y México para ayudar a esta región. Tratar de lograr un crecimiento y evitar que los flujos migratorios no lleguen a la unión norteamericana".

El especialista de la FES Aragón descartó que esta situación con España afecte la relación diplomática entre ambos países, ya que hay vínculos ancestrales que están lejos de romperse con la negación de la disculpa pública por la conquista.

19 El presidente no está interesado en que España pida perdón. Si lo estuviera, hubiera mantenido todo por la vía diplomática. Su interés es seguir haciendo campaña política en México.



Se dirige a los mexicanos, no a los españoles. — Alfredo Ávila ?? (@alf_avila_) 26 de marzo de 2019

mlmt