FRONTERA

De familias divididas a niños "perdidos", la alarmante política migratoria de Trump

A principios de 2017, Trump hizo política que todas y cada una de las personas en el país ilegalmente son ahora una prioridad para la deportación

KATIA TORRES 06/06/2018 07:40 p.m.

Trump hizo política que todas y cada una de las personas en el país ilegalmente son ahora una prioridad para la deportación (Foto. tomada de la web)

Justo antes de las 7:30 de la mañana de un viernes de marzo pasado, Alejandro se despidió de su esposa María y sus dos hijas pequeñas y se dirigió al trabajo. Él no llegó muy lejos después de eso. A cuatro cuadras de su casa cerca de Bakersfield, California, dos vehículos sin distintivos, un Honda blanco y una camioneta verde Mazda, se detuvieron detrás de él en una señal de alto. Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) bajaron de los vehículos. Llevaban chalecos con la palabra POLICÍA.

Alejandro marcó a María desde su teléfono celular y le contó lo que estaba sucediendo. Su corazón se desvaneció. Ella dijo más tarde que sabía que no importaría que Alejandro no tuviera antecedentes penales, ni siquiera una multa por exceso de velocidad. O que había conducido estos mismos caminos todos los días durante la última década, recogiendo uvas, pistachos y naranjas en el Valle Central de California. Desde 2006, cuando Alejandro se excedió en su visa, se lo consideró un "extranjero fugitivo" en el lenguaje de ICE y, por lo tanto, sujeto a la deportación inmediata a México. Ahora fue arrestado en el acto.

Dos caras frente a la migración

Unos días más tarde, le dieron una pulsera de tobillo y le permitieron regresar a casa para despedirse. Se había ido para fines de la primavera, antes de que su hija mayor, Isabella, comenzara a hablar, antes de que Estefanía diera sus primeros pasos, antes de que María diera a luz este invierno a su tercera hija.

La experiencia de la familia -incluido el temor de ser atacado si sus nombres no han cambiado en esta historia- se ha vuelto cada vez más común durante la administración de Donald Trump. Mientras que el presidente Obama instruyó a ICE que se centre en los delincuentes violentos y los que recientemente cruzaron la frontera, entre otros, el presidente Trump ha lanzado una red mucho más amplia.

A principios de 2017, su Administración emitió una serie de edictos a los agentes de ICE, los fiscales y los jueces de inmigración: todos y cada uno de los aproximadamente 11 millones de personas en el país ilegalmente son ahora una prioridad para la deportación.

"No hay población fuera de la mesa", dijo Thomas Homan, director en funciones de ICE, a los periodistas en diciembre. "Si estás en el país de forma ilegal, te estamos buscando".

La alarmante política

En los últimos meses se han dado a conocer alarmantes historias sobre prácticas migratorias en los Estados Unidos: padres llevados desde sus domicilios, videos de niños separados de sus padres en la frontera, niños detenidos en campamentos militares, hasta información dada a conocer en un informe del Senado en el que se informó que administración Trump perdió la pista de cerca de 1,500 menores inmigrantes que estaban bajo su custodia y al menos una docena de niños fueron entregados a posibles traficantes de personas, de acuerdo con un informe del Senado estadunidense.

Los niños están siendo separados de sus padres en la frontera de los Estados Unidos

Desde principios de este mes, la administración Trump anunció que detendrá y enjuiciará a todos los inmigrantes atrapados que ingresen ilegalmente a los Estados Unidos, una política que significa que los padres que crucen la frontera con sus hijos serán separados mientras estén en espera de su día en la corte para apelar por asilo. Dado que los niños no pueden ser detenidos indefinidamente durante su detención, serán separados de sus padres.

"Si contrabandea a un niño, entonces lo procesaremos, y ese niño será separado de usted según lo exige la ley", dijo el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions.

"Si no te gusta eso, entonces no pases niños de contrabando por nuestra frontera".

El objetivo declarado de esta política es disuadir a los posibles inmigrantes, pero los críticos y expertos han señalado que está destinado a crear un trauma psicológico duradero para los niños.

El 26 de mayo, Trump dijo en Twitter que son los Demócratas quienes deberían ser considerados responsables de poner fin a "la horrible ley que separa a los niños de sus padres". De hecho, esta es una política que fue adoptada por la administración actual.

El gobierno de los Estados Unidos ha perdido la cuenta de mil 475 niños inmigrantes

El gobierno de Estados Unidos ha perdido la cuenta de mil 475 niños inmigrantes indocumentados, dijo un funcionario durante una audiencia del comité del Senado el mes pasado. Pero parte de la indignación por esta situación está fuera de lugar, han señalado expertos en inmigración y defensores.

El 26 de abril, un oficial del departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), atestiguó sobre la situación de menores no acompañados que habían cruzado la frontera de México a los Estados Unidos y habían sido colocados en hogares de guarda. Dijo que, después de colocarlos con patrocinadores en 2017, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) "no pudo determinar con certeza el paradero de mil 475 (niños extranjeros no acompañados)".

Este es un número basado en una encuesta de 7 mil 635 menores después de haber sido entregados a un patrocinador adulto: el HHS solo pudo localizar 6 mil llamadas telefónicas para esta encuesta de seguimiento.

A diferencia de los niños separados de sus padres en la frontera bajo la nueva política de la administración Trump, estos son niños que llegaron al país solos. Siempre existe la preocupación de que algunos niños indocumentados sean víctimas de la trata o del abuso, pero la ORR dice que el 85% de los niños fueron ubicados como miembros de alguna familia.

La inhabilidad de la ORR de rastrear a los niños puede ser una consecuencia de que sus tutores intenten mantenerse fuera de la red debido a su propio estatus migratorio, especialmente en un momento en que aumenta la imposición de leyes migratorias.

Una vez que un niño está con un padre adoptante, la ORR renuncia a la responsabilidad, escribió Ephrat Livni:

“Eso no es bueno, pero las exigencias de tomar medidas enérgicas contra las políticas de liberación de ORR podrían empeorar las cosas para los niños que desaparecieron y para los que continuarán llegando solos a la frontera. Pidiéndole a ORR que sea más estricto sobre la liberación de niños indocumentados, y vigilándolos después de su liberación, podría hacer que sea más difícil para los padres adoptantes dar un paso adelante y aceptar a los miembros de su familia. También podría incentivar más desapariciones para los que sí lo hacen, lo que obligaría a más familias a existir bajo tierra para evitar las autoridades".

Las prácticas de la ORR cuando se trata de tratar con niños no acompañados no son políticas de la época de Trump, sino anteriores a su presidencia.

El gobierno de los Estados Unidos ha liberado una docena de niños a traficantes

Un informe del Senado indica que alrededor de una docena de niños inmigrantes bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos había sido entregado a traficantes, esto como un ejemplo más del comportamiento brutal de la administración Trump hacia los inmigrantes.

Este informe, sin embargo, se publicó en enero de 2016 y detalla las acciones de ORR que ocurrieron durante la administración de Barack Obama.

Niños inmigrantes han sido descuidados y abusados por agentes de la patrulla fronteriza

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) publicó los hallazgos de un análisis de 33 mil páginas de documentos que detallan el tratamiento de niños en la frontera entre 2009 y 2014. Esos documentos fueron publicados por la Aduana y la Patrulla Fronteriza (CBP) luego de una libertad de información solicitud presentada en 2014.

Según la ACLU, "los registros documentan un patrón de intimidación, hostigamiento, abuso físico, denegación de servicios médicos y deportación inapropiada" que no fueron crujidos dentro del PFC y condujeron a un clima de impunidad.

Aunque los documentos se están lanzando recientemente (el primer lote este mes, y tres lanzamientos más programados para junio, agosto y septiembre), los abusos detallados en estos documentos datan de hace varios años y todos tuvieron lugar durante la administración Obama.

ICE quiere destruir los registros de agresiones sexuales y muertes bajo custodia

En 2017, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) solicitó a la administración de archivos y archivos de los EE. UU. La autorización para destruir sus registros relacionados con sucesos graves que involucran personas bajo su custodia, incluidas agresiones sexuales, confinamientos en solitario e incluso muertes de detenidos.

La propuesta de ICE, que fue aprobada temporalmente por la autoridad de archivo y registros -una decisión ahora apelada- establecería plazos para destruir dichos registros, según la ACLU: los registros de agresiones sexuales o muertes se mantendrían durante 20 años, mientras que la información sobre los detenidos poner en confinamiento solitario solo se mantendría durante tres años.

La administración Trump hizo esta solicitud. "Teniendo en cuenta los planes de la administración Trump de aumentar sustancialmente el tamaño y el alcance del sistema, es aún más inquietante que la agencia quiera reducir la transparencia y la responsabilidad", dijo la ACLU.

Los niños inmigrantes podrían ser recluidos en bases militares

Como los niños que llegan a la frontera están separados de sus familias, la cantidad de menores bajo custodia del gobierno aumentará significativamente. El gobierno es responsable de cuidar a los niños, que deben ser colocados bajo la custodia de la ORR dentro de las 72 horas de haber sido retenidos por el Departamento de Seguridad Nacional.

Los niños que no pueden ser liberados rápidamente a sus padres o tutores pueden ser transferidos a refugios equipados para albergar niños, y se rumorea que la administración está considerando adaptar algunas bases militares a la tarea: un correo electrónico al personal del Pentágono dijo que el HHS visitaría el ejército bases en Texas y Arkansas para evaluar si podrían ser utilizados como refugios para niños que llegaron solos o separados de sus familias. La determinación final sobre si usar este sistema aún no se ha realizado.

