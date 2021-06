No habrá confrontación con Ebrard, nuestra relación es buena: Sheinbaum sobre L12

No habrá confrontación con el secretario de Relaciones Exteriores y exjefe de Gobierno Marcelo Ebrard por el tema del desplome de la Línea 12 del Metro, aseguró la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que la relación que tiene con Ebrard es buena y que para ella el tema de la Línea 12 no es político, pues lo importante es la atención a las víctimas, que se sepa la verdad y la reactivación del servicio de transporte público de forma segura.

"Mi relación con Ebrard es buena, para mí no es un tema político, sería mezquino. Me mueve la verdad, la justicia y las víctimas. Yo creo que a todos los que vivimos en la Ciudad de México nos interesa la verdad y la operación de la Línea 12 de forma segura. No voy a ahondar en ello pero no voy a politizar este tema", dijo Sheinbaum.

Este lunes en conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia", pero que "se van a quedar con las ganas".

Lo anterior con relación con un reportaje publicado por The New York Times (NYT) sobre el accidente de la Línea 12 del Metro que dejó 26 muertos y decenas de heridos, donde considera que fueron "graves fallas en la construcción" de esa línea del Metro las que causaron el desplome.

Por supuestas "fallas de origen" y una presunta "premura" por parte del gobierno de la Ciudad para terminar la denominada "Línea dorada" antes de que concluyera la administración de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno.

El presidente López Obrador aseguró que hubo filtraciones "pues siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información".

Sin embargo, la jefa de Gobierno no opinó lo mismo y dijo que su Gobierno no da información a través de filtraciones. "Nunca ha sido política del Gobierno de la Ciudad de México dar información a través de filtraciones. Siempre hemos dicho la verdad. Hay que esperar el dictamen de la empresa", dijo, cuya primera fase será entregada esta semana.

Al ser cuestionada sobre cómo el NYT obtuvo fotografías de la zona de la catástrofe, Sheinbaum dijo que la zona fue resguardada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y que ellos deben informar a qué prensa se dio acceso y hasta dónde.

Asimismo, pidió a medios de comunicación ya no tocar el tema de la Línea 12. "No quisiera seguir hablando de este tema, no por otra cosa, sino porque quieren confrontación en la que por ningún motivo voy a caer".

cmo