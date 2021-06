Quieren echar a pelear a Ebrard y Sheinbaum por L12: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sus adversarios quieren echar a pelear al canciller Marcelo Ebrard y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por Línea 12 del Metro.

"Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia, ellos quisieran eso, quisieran que se pelearan (...) Ellos apuestan a eso a que nos fraccionemos, se van a quedar con las ganas", lanzó.

En conferencia mañanera, López Obrador reconoció que hubo filtraciones, que no se puede lograr la lealtad de todos los servidores públicos de su gobierno, tras la publicación de una investigación del New York Times en la que señala posibles causas del desplome en la Línea 12 del Metro.

Llamó a esperar el dictamen sobre el derrumbe en la Línea 12 que se va a dar a conocer en la semana.

"Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el porqué de este lamentable accidente", indicó.

Al ser cuestionado sobre la publicación de este diario de EU sobre la tragedia del Metro, López Obrador dijo que el NYT se aleja de la objetividad y señaló que la prensa no debe ser facciosa, no simular y no tratar de engañar.





¿QUÉ SEÑALA LA INVESTIGACIÓN DEL NYT?





Una investigación publicada el fin de semana por The New York Times presenta lo que considera fueron "graves fallas en la construcción" de esa línea del Metro las que causaron el desplome, por supuestas "fallas de origen" y una presunta "premura" por parte del gobierno de la Ciudad para terminar la denominada "Línea dorada" antes de que concluyera la administración de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno.

El medio estadounidense investigó sobre la problemática historia de la línea y encontró más de una década de advertencias y alertas de seguridad antes del desplome.

Según el peritaje realizado por expertos consultados por el medio, las fotografías de los escombros "indican un fallo fundamental de construcción: las soldaduras que sostenían todo eran demasiado débiles. Las imágenes muestran que los pernos se degollaron, separándose del resto del acero, y crearon lo que según los ingenieros era una estructura inestable incapaz de soportar el tren".





