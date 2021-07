Mancera descuidó y relajó el mantenimiento del Metro: Guillermo Calderón

La anterior administración del gobierno de la Ciudad de México, encabezada por Miguel Ángel Mancera, descuidó y relajó el mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, afirmó Guillermo Calderón, nuevo director del STC.

"Sí hubo durante las últimas administraciones cierto descuido, no sé si obedece a la falta de recursos, se relajaron por decir lo menos los procedimientos y protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo y al inicio de esta administración se tenían 50 mil averías al año identificadas", dijo en entrevista con La Silla Rota.

*¿Cuándo se refiere a relajamiento en el mantenimiento, se refiere a la administración de Miguel Ángel Mancera?

La administración pasada, sí.

Calderón negó que el Metro esté en crisis, aunque reconoció que con el tiempo que le queda a la actual administración, sólo pondrá las bases para los proyectos que se tienen para el sistema de Transporte, como la renovación de la Línea 1 y la puesta en marcha de 29 trenes comprados. Lo que estará listo, en ocho meses, será la nueva subestación eléctrica de Buen Tono, aseguró.

Se le preguntó si la ex directora del Metro, Florencia Serranía aún podría tener injerencia en algunos proyectos, lo cual descartó de manera tajante. "El director soy yo", dijo.

Sobre el tema de las responsabilidades para funcionarios y empresas, por el derrumbe del tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12, el nuevo director respondió que ese tema corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, actualmente encabezada por Ernestina Godoy.

También garantizó que, en lo que resta del actual gobierno, no se tiene previsto algún aumento a la tarifa de cinco pesos por viaje en el Metro.

DEL METROBÚS Y EL STE AL METRO

Calderón, antes de llegar al Metro, dirigió el Metrobús desde que éste inició operaciones, en 2005, cuando el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador, y hasta 2018, con el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Al inicio de la actual administración, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lo designó como director del Servicio de Transportes Eléctricos, desde cuyo puesto revitalizó el STE, también abandonado por la administración mancerista, con la introducción de unidades nuevas de trolebús y la reparación de las vías del Tren Ligero.

Luego del desplome de una trabe de la Línea 12 que dejó 26 personas fallecidas y 76 heridos, se esperaba la salida de Serranía, quien desapareció de la escena pública, pero se mantuvo en el cargo. Pasaron 55 días para que Sheinbaum anunciara la remoción de la ex directora del Metro y desde el 28 de junio Calderón se convirtió en el nuevo director del Metro.

*¿Ha tratado de hablar con anteriores administradores, para saber qué pasó en la Línea 12?

No, eso no me toca hacerlo ni buscarlo, estoy recibiendo el Metro en ciertas condiciones. Son otras instancias, organismos y entidades, tenemos nuestro órgano de control interno, si hay algo con el pasado, serán ellos los que reclamen hacia el pasado.

*Hay una percepción de crisis en el Metro: trenes que tardan, las lluvias que detienen la operación, se suma la Línea 12, además de que hubo menos recursos por recaudación, debido a la pandemia. ¿Está en crisis?

No, yo pienso que en el Metro no hay crisis. Ahora hay un repunte, lo veo al contrario, positivo y para adelante. Esta administración ha iniciado la recuperación de nuestro Metro, que es la columna vertebral del transporte en la zona metropolitana.

Lo que la Secretaría de Movilidad ha hecho en esta administración es conectar los diferentes medios, el Metrobús, Transportes Eléctricos, y servicios de corredores concesionados con las líneas del Metro, de tal manera que lo que buscamos como visión de movilidad es que los usuarios tengan tramos de viaje más largos en el mismo modo de transporte, más rápidos y seguros y el Metro juega un papel fundamental porque juega con todo. Nuestra divisa es la seguridad y la eficiencia.

*¿Qué urge resolver?

Hay muchas necesidades, pero como prioritario está la subestación de alta tensión de Buen Tono, la recuperación de la Línea 12 que transportaba antes de la pandemia a 400 mil usuarios, la reanudación de la Línea 1, que es muy vieja y que es una de nuestras principales líneas, con un millón de usuarios (antes de la pandemia), con esta intervención vamos a garantizar que los viajes sean más rápidos, seguros y con intervalos más cortos.

LA SUBESTACIÓN DE BUEN TONO TARDARÁ

La dirección del Metro es el mayor reto de Calderón, ya que, además de tratarse del sistema de transporte público más importante de la ciudad, desde enero pasado, seis estaciones operan de manera parcial, debido al incendio de la subestación de Buen Tono, a ello se suma el incidente de la Línea 12 del 3 de mayo y por el cual no funciona la llamada Línea Dorada, y las dificultades de temporada, como las suspensiones de servicio en algunas estaciones, debido a las lluvias.

Explicó que, de enero a la fecha, se ha hecho el proyecto ejecutivo, definido las características de lo que se va a adquirir y acordaron con la Comisión Federal de Electricidad que la CFE se encargará del proyecto, en cuanto a los planos ejecutivos, especificaciones de los equipos, procuración de los grandes transformadores y el cableado y hacer lo que tiene que ver con un edificio nuevo, donde se integre la estación de Buen Tono.

"Es un proyecto muy importante, monta 4 mil 500 millones de pesos porque tiene componentes adicionales. La tercera parte del Centro de Control es la parte del control de alta energía, se van a encargar de llevarla al nuevo PCC, así como el control y alimentación a la Línea 1".

La subestación de Buen Tono ya tenía ciertos avances, ya estaba identificado como algo que había que modernizar, pero el siniestro del 9 de enero lo que hizo fue precipitar todas las decisiones y ahora va a quedar para otros 50 años, previó.

"Este proyecto tiene una duración de 8 meses, esperamos poder recortarlo y a principios del próximo año operarlo a plenitud y ahí hay que aprovechar para decir a los usuarios que si se ha notado que se han abierto los intervalos de los trenes es producto de esto, tenemos que operar con menos por esta limitación en el control del material rodante, pero garantizarles que la operación es segura".

SLIM VA A ASUMIR LA REHABILITACIÓN

Otro proyecto prioritario para Calderón, en su encargo frente al Metro, es la rehabilitación y reconstrucción de la Línea 12, el cual es esencialmente estructural, de columnas y trabes. Quien coordinará los esfuerzos será la Secretaría de Obras y participará el comité técnico de rehabilitación de reconstrucción, integrado por especialistas de renombre, gente de estructura, rieles y mecánica de suelos para proponer el proyecto ejecutivo que hay que llevar a cabo, añadió.

"Igualmente está por concluirse el diagnóstico de la empresa noruega DNV, dictaminará cuáles fueron los puntos de fallas y con ese insumo y los peritajes que está haciendo la fiscalía y por otro lado el Colegio de Ingenieros y agrupaciones gremiales, será todo el bagaje para que el comité técnico pueda sentar el proyecto conceptual y las bases de diseño para la rehabilitación y reforzamiento de la línea 12".

*El empresario Carlos Slim dice que va a pagar, pero no queda claro, ¿quién lo va a pagar, el Metro o el gobierno de la Ciudad de México?

La noticia pública es que el ingeniero Slim va a asumir la rehabilitación de la reconstrucción de lo que fue este tramo elevado, pero la revisión es integral, se está aprovechado la parte de la Sobse, para hacer una revisión integral de la línea, de punta a punta, desde Tláhuac hasta Mixcoac.

*¿Han detectado fallas en el área de mantenimiento de la Línea 12?

Hay una tercera empresa que se encarga de dar mantenimiento a la vía, la empresa francesa TCO y la parte de mantenimiento a los trenes es CAF la que tiene contrato por varios años. En referencia al mantenimiento general del Metro, hay un cumplimiento del manual de mantenimiento preventivo, tanto de instalaciones fijas como correctivo de trenes.

EL SINDICATO NO ES OBSTÁCULO

Se le preguntó al ahora director del Metro si prevé cambios en la relación con el sindicato, dirigido por Fernando Espino.

"Lo que he manifestado y se lo expresé a su líder, es establecer una relación respetuosa, de colaboración y por qué no, cordial. Son los representantes de 13 mil trabajadores del Metro, y el activo principal del Metro son los trabajadores, su experiencia, sus capacidades su compromiso y dedicación y la he encontrado. La gente responde muy rápido.

*¿No son un obstáculo?

No, al contrario, son un elemento de colaboración, de cambio y hay que reforzarlo. Trabajaremos y ahí la parte del sindicato en colaboración y respeto, juega un papel importante, estoy seguro va a haber una buena relación.

*Luego da la sensación de que el metro es rehén en cierta medida del sindicato.

No, cada uno en su ámbito de competencia. Ofrecemos nuestro respeto a parte sindical y laboral, igualmente es correspondencia obligada, a la parte de administración del metro.

