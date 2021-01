Buscan desafuero de Toledo por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que buscarán retirar el fuero a Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, exjefe delegación en Coyoacán y actual diputado federal del Partido del Trabajo, por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

En conferencia virtual, la fiscal Ernestina Godoy informó que el diputado habría incurrido en este delito al haber un "injustificado e inexplicable en su patrimonio, lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados".

La fiscal informó instruyó al titular de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos a que presente ante la Cámara de Diputados la solicitud para "retirar la inmunidad procesal" del exjefe delegacional.

"He instruido al titular de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos para que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 111 de la Constitución acuda hoy a la Cámara de Diputados para que presente la solicitud para retirar la inmunidad procesal al ciudadano Mauricio Toledo, ex jefe delegacional en Coyoacán, ex diputado local en la Ciudad d México y actual diputado federal; una vez que esto ocurra esta fiscalía procesa penalmente en contra de esta persona".

Desde el pasado 4 de septiembre de 2020, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación en contra del diputado federal, en la cual se acreditó que la persona imputada cuenta con inmuebles, cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público.









La investigación incluye el análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas por el servidor público referido del período comprendido del 2006 a la fecha; información registral y notarial de diversos inmuebles proporcionada por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; dictámenes periciales diversos que determinan el valor mercado en la fecha de adquisición de diversos inmueble; dictámenes contables e información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria sobre los estados financieros del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

El pasado 5 de enero, el Partido del Trabajo nombró al diputado federal Mauricio Toledo como comisionado político nacional de asuntos electorales en Michoacán, rumbo a las elecciones de este año. La designación fue notificada a Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán.





