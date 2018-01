POLÍTICO DEL PRD

¿Quiénes protegen a Mauricio Toledo?

Politólogos opinan que hay una red que lo protege pese a múltiples denuncias de corrupción, agresiones y amenazas de muerte

IRMA ROSA MARTÍNEZ A. 23/01/2018 00:58 a.m.

¿Por qué nada lo detiene en sus actividades mafiosas? (ESPECIAL)

"¿Quiénes protegen a Mauricio Toledo? ¿Por qué nada lo detiene en sus actividades mafiosas?"

Son preguntas que se hace Alberto Aziz, académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS), al analizar el caso de este peculiar personaje de la vida política del PRD, a quien, al parecer, por el control que ejerce en la delegación Coyoacán, le es permitido actuar a su libre albedrío, sin poder ni autoridad alguna que lo someta a la ley.

Si a pesar de las múltiples denuncias que hay en su contra por corrupción, agresiones y amenazas de muerte, el caso de Toledo no llega a la justicia, es por las redes de complicidad que lo protegen y alimentan el pacto de impunidad, asegura Aziz. Y peor aún, ahora que el PRD se ha coaligado al PAN y a Movimiento Ciudadano para ir juntos en las elecciones de este año, Acción Nacional ahora finge demencia ante las arbitrariedades de sus otrora contendientes, por no decir, enemigos políticos.

En ello coincide José Antonio Crespo, miembro del Centro de Investigación y Docencia Económica, quien señala que lo que menos interesa a los partidos es la honestidad o la congruencia. No importa que haya conductas ilícitas de por medio, advierte, lo único que les importa es lo que les pueda ayudar a ganar elecciones, "el único cálculo es: me sirve o no me sirve".

Los políticos hablan de congruencia, de ética, de ideología, pero su comportamiento es lo que menos importa, buscan el poder, buscan ganar. Lo demás es lo de menos".

El PAN había sido un férreo denunciante de las arbitrariedades de quien, en el mismo PRD, llaman "bebesaurio". El apelativo obedece a las estrategias de control y hasta terror que ejerce Toledo, hoy flamante presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, contra quienes no quieren someterse a sus designios.

Así lo han denunciado ante La Silla Rota, diversos vecinos, comerciantes y empresarios que viven u operan en Coyoacán. Hasta una banda de delincuentes utiliza Toledo, "Los Buitres", para amedrentar a los habitantes de la demarcación.

Aziz Nacif afirma que este joven de prácticas porriles, que ha tenido a su mamá cobrando como asesora en la Asamblea Legislativa, y cuyo hermano fue filmado cuando contaba los vales de despensa que quitaba a los trabajadores del Instituto Electoral, donde labora, representa a una parte importante del PRD que todavía subsiste. El PRD que no tiene credibilidad ni legitimidad.

Recuerda la larga lista de casos de corrupción en los que se ha involucrado a este personaje cuando fue delegado de Coyoacán y cuando heredó el puesto a su incondicional Valentín Maldonado. A Toledo se le ha acusado de pedir "mordidas" de entre 1.6 millones y 3 millones de pesos para autorizar una construcción o para levantar la clausura de una gasolinería. Sorprendentemente, los afectados posteriormente retiraban las denuncias y se arreglaban con la demarcación.

También ha sido acusado de amenazar de muerte a un ex legislador del PAN, quien después fue señalado por actos de corrupción. O bien, a un diputado del mismo PRD que había marcado distancia de Toledo por las denuncias de extorsión, y que a su vez fue denunciado penalmente por el robo de dos computadoras armado con un cuchillo. Es el caso de Alejandro Robles, quien según reportes periodísticos, se encuentra en Canadá en donde pidió asilo político.

En opinión de Alberto Aziz, Toledo podría estar al nivel de los gobernadores "corruptísimos que están o presos o prófugos, señalados en un proceso abierto".

Y lo peor, afirma Aziz Nacif, el color partidista ya no exime de estas alianzas que se convierten en ligas de protección. "Sucede en todos lados, eso es lo más terrible, se han roto las fronteras de colores, de ideologías; todos los partidos tienen sus casos, algunos más graves que otros, pero todos".

Para José Antonio Crespo, aun cuando las autoridades deberían tomar cartas en el asunto, a veces no lo quieren hacer porque son manejadas por los partidos, con lo que se confirma el pacto de impunidad. "No te metas con los míos y no me meto con los tuyos", es la máxima que opera.

Reconoce que se podría dar el caso de que no se cuente con suficientes pruebas en contra del personaje, pero afirma que muchas veces es por conveniencia política.

