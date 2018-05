ESTUDIANTE DE LA UNAM

A un mes de la desaparición de Mariela, esto es lo que ha pasado

Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la UNAM desapareció y hasta el momento las autoridades no la buscan, denuncia su familia

SHARENII GUZMÁN 22/05/2018 08:26 p.m.

Aunque hasta el momento las autoridades no han brindado el apoyo que se requiere, Herminia y Gaby, la madre y hermana de Mariela no están solas. Compañeras y estudiantes de la Facultad de Filosofía se han acercado a la familia (Fotos: Sharenii Guzmán)

Mariela Vanessa Díaz Valverde es tímida y muy tranquila. Su gran pasión es la literatura universal y crear cuentos. Por eso se enlistó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Quiere ser escritora de guiones teatrales. Cursaba el segundo semestre cuando desapareció el 27 de abril, hace casi un mes. Su familia no sabe nada de ella. Salió de su casa un viernes por la mañana y ya no regresó.

Ese día no tenía clases y no avisó a dónde iba. Eran las 22:00 horas y su mamá ya estaba preocupada porque cuando su hija salía, que no era seguido, siempre llegaba temprano. Le marcó a su teléfono y sonaba. Nadie contestó, recuerda Herminia Valverde Morales, madre de Mariela.

A esa hora de la noche fue a buscarla a Ciudad Universitaria donde estudia Mariela, la Facultad ya estaba cerrada y fue al Ministerio Público de Coyoacán. Le dijeron que tenía que acudir a la delegación donde vive. Fue a Iztapalapa y de ahí le indicaron que hablara a Locatel.

A la mañana siguiente fue a Capea. Herminia explicó la situación a la persona que la atendió y le reiteró que el teléfono de su hija aún sonaba, pidió que la buscaran.

"No hicieron nada, me dijeron que seguro se había ido con el novio o con amigos. Y que el hecho de que su celular no mandaba a buzón era buena señal. Que esperara a que llegara a casa".

El teléfono de Mariela estuvo prendido hasta el sábado 28 de abril a las 18:00 horas, después ya manda a buzón. "Le marco diario haber si ella o alguien contesta, pero ya no suena".

El lunes después de la desaparición, Herminia acudió a la Facultad de Filosofía para reportar y ver si sabían algo de su hija. La atendieron, pero no le brindaron el apoyo. "No me dijeron a donde podía ir o cómo me podían ayudar, solo me escucharon y me mandaron a otro lado".

Gabriela Díaz comenta que a casi un mes de la desaparición de su hermana ninguna autoridad busca a Mariela Vanesa. A pesar de que su familia levantó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ), su caso está en calidad de ausente y la dependencia solo se limita a recibir información de personas que pudieron haberla visto.

La UNAM tampoco ha brindado el apoyo que requiere la familia. Rectoría les mandó un abogado, sin embargo no se ha movilizado.

"Lo que nosotros queremos es que la UNAM en su calidad de institución educativa nacional presione a la autoridad para que ésta realice una búsqueda especializada y escale el caso a persona desaparecida y no ausente como está en este momento, ya que eso no ayuda en nada, porque no la están buscando".

La familia exige el apoyo de todas las instituciones, tanto de la PGJ como de la máxima casa de estudios, para que inicien su búsqueda.

Mariela tiene dos hermanas. Ella es la de en medio y Gaby, la mayor, quien expresa que su relación es muy buena. Desde que eran pequeñas jugaban y pocas veces peleaban. A un mes de que no la ve, la extraña y ayuda a su madre a buscarla.

Cuenta que Mariela es reservada, tiene pocos amigos y casi no salía a fiestas. Se la pasaba en la escuela, biblioteca y con su familia. "No sabemos si ese día fue a CU o si se iba a ver con alguien. Incluso, una noche antes, no me comentó que iba a salir o si vería a alguien. Ella estaba normal".

La joven de 21 años casi siempre se la pasaba leyendo o escribía cuentos. Desde la secundaria desarrolló el gusto por la literatura. Estudió en la Preparatoria 2 de la UNAM y tuvo pase directo a la Facultad de Filosofía en Ciudad Universitaria. Quedó en la tarde, no le gustó y pidió su cambio a la mañana.

La familia no está sola

A pesar de que por el momento las autoridades no han brindado el apoyo que se requiere, Herminia y Gaby no están solas. Compañeras y estudiantes de la Facultad de Filosofía se han acercado a la familia y desde los primeros días de su desaparición se organizaron para exigir su búsqueda.

Este martes 22 de mayo organizaron una marcha en el Circuito Exterior de Ciudad Universitaria del estacionamiento de la Facultad de Filosofía a Rectoría, donde realizaron un mitin. Denunciaron que la defensa otorgada por la UNAM, integrada por dos abogados, ha sido débil e insuficiente, incluso, presumen de obstrucción en la investigación.

"El pasado viernes 18 de mayo de 2018, el licenciado Jesús Juárez González acudió a un grupo de la propia facultad para manifestar a estudiantes que Mariela Vanessa ya se había comunicado con su familia y se encontraba bien", sin embargo esto no ocurrió.

Para las estudiantes esta acción representó un agravio directo a la familia de Mariela Vanesa. Por eso, piden que se otorgue la debida atención, apoyo y asesoría jurídica a la familia Díaz Valverde.

"Otra vez volvimos a salir para exigir que la UNAM se pronuncie enérgicamente contra la desaparición de nuestra compañera y que se presione a las autoridades correspondientes para iniciar el proceso de investigación conforme a lo establecido en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas".

