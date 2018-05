DEJAN ALTAR CON FLORES

A un año del feminicidio de Lesvy, marchan en la UNAM

La madre de la joven agradeció a toda la gente que se solidarizó con ella para lograr detener al asesino de su hija

SHARENII GUZMÁN 03/05/2018 04:12 p.m.

Los padres de la joven encabezaron el contingente. (Sharenii Guzmán / La Silla Rota).

A un año del feminicidio de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, estudiantes, profesoras, trabajadoras y amigos marcharon en Ciudad Universitaria (CU) para recordar a la exalumna de la UNAM.

Lesvy era una joven enamorada que no se suicidó

Después de mediodía de este jueves, varios contingentes salieron del Metro Universidad, las facultades de Psicología y Odontología rumbo a Rectoría; de ahí, una sola marcha se dirigió hacia la caseta telefónica donde hace un año Lesvy fue hallada si vida.

(VIDEO) A un año del feminicidio de Lesvy, marchan en la UNAM https://t.co/yWb1icuAze pic.twitter.com/AwEkT8otri — La Silla Rota (@lasillarota) 3 de mayo de 2018

La marcha encabezada por los padres de Lesvy cruzó las islas hasta llegar a la Facultad de Medicina, luego giró a la derecha hacia Ingeniería.

Novio de Lesvy Berlín Osorio será juzgado por feminicidio

En su camino, estudiantes y familiares de alumnos de la UNAM asesinados e integrantes de la marcha gritaban consignas como: "No fue la hora no fue el lugar, fue un macho patriarcal"; "No fue suicidio, fue feminicidio"; "Ni una más, ni una asesinada más".

Al llegar a la caseta telefónica, los padres de Lesvy y contingentes realizaron un minuto de silencio en el lugar donde su hija fue asesinada. Hoy había un altar con flores y una foto de la joven.

Arriba de un templete, la mamá de Lesvy, la señora Araceli Osorio realizó un recuento del caso y de su calvario que inició hace un año.

"Esto es una señal que la lucha que emprendimos a lado de ustedes, principalmente con las colectivas feministas, ha dado frutos y no nos equivocamos. Todas las instituciones hemos salido juntas a decir que Lesvy no se suicidó, la mató Jorge Luis González Hernández", indicó Araceli Osorio.

Ante decenas de estudiantes, la mamá de Lesvy dijo que todavía hay una deuda con las demás víctimas de feminicidios. Además se tiene que visibilizar lo que está pasando en el país y la ciudad en relación a la violencia contra las mujeres. "Nuestra lucha es por la paz y vida".

Hace un año, en la mañana y a un lado de la Facultad de Ingeniería fue encontrado el cuerpo de Lesvy atado a una caseta telefónica. Desde las primeras investigaciones, la Procuraduría capitalina sugirió suicidio, tesis que cambió hace un mes durante la audiencia final. Hasta ese instante aceptó que la joven no se quitó la vida, sino que su novio fue el responsable de su muerte, ahora catalogada como feminicidio.

Este martes, la Comisión de Derechos Humanos local (CDH-CDMX) emitió una recomendación dirigida a la Procuraduría capitalina para que investigue la negligencia en el caso, así como pidió que la dependencia se disculpe públicamente.

