Violencia sexual, cosas que deberíamos empezar a enseñar a los jóvenes

La educación en los hogares tradicionales también puede tener tintes sexistas y si eres mujer seguro recordarás esas frases que mamá o papá te decían antes de salir, tales como "no salgas en la noche porque te puede pasar algo malo" o "no te emborraches porque te pueden hacer algo". Ese "algo" siempre estaba relacionado con la posibilidad de sufrir violencia sexual, que en la mayoría de los casos es perpetrada por hombres.

Desde muy temprana edad a las mujeres se les enseña que el mundo puede llegar a ser muy desigual y se generan una serie de estrategias para prevenir cualquier abuso en las niñas, pero la mayoría de las frases que escuchamos ponen toda la responsabilidad en las mujeres.

Aunque los hombres son los principales agresores, muy poco de la educación dentro de las familias gira en torno a educar a los hombres para no convertirse en violentadores. Pocas veces se les enseña explícitamente que no deben abusar de las mujeres, sin importar quienes sean ellas, en dónde están, la ropa que usan o si se encuentran borrachas.

En redes sociales circuló el video de la TikToker Jessica Fernández, que enseña las frases que deberían dejar de decirle a las mujeres y las frases que deberían formar parte de la educación de los hombres, para lograr una verdadera prevención del abuso sin revictimizar a las mujeres.

Frases con las que se educan a las mujeres

Si eres mujer seguramente alguna vez escuchaste una de estas frases, dicha ya sea por tu padre, tu madre, algún familiar o maestro. Aunque muchas veces son mencionadas con la intención de proteger a las mujeres, estas frases ponen a las mujeres como responsables de protejerse del abuso sexual o bien, como culpables de las agresiones que han pasado.

"¿Para qué te expones?"

"Hija, no te pongas esa ropa, nada más andas provocando"

"Mucho cuidado con esos amiguitos"

"No tomes, no te regreses sola, no te regreses de noche"

Frases con las que se deberían educar a los hombres

Lamentablemente muy pocos de los hombres son educados para no violentar, nadie dice de forma explícita que la violencia hacia las mujeres está mal. Por eso, la TikToker resaltó la importancia de educar a los varones con las siguientes frases:

"Hijo, no importa la hora, la ropa o el lugar, a las mujeres siempre las debes respetar"

"Si te dicen que no, es no"

"Si una mujer está dormida o inconsciente no tienes derecho a tocarla"

"Hijo, si una mujer no quiere hacer algo contigo jamás le insistas ni la presiones"

"Si ves que un amigo se está pasando con una chava, no lo ignores, ponle un alto"

Las frases que se usan en la educación de los jóvenes tienen repercusión en su vida diaria, por ello es importante reforzar la idea de educar a los hombres para no abusar y no educar a las mujeres para tener miedo de ser abusadas.