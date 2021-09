Técnicas de autodefensa emocional contra el maltrato psicológico

Muchas veces al hablar sobre autodefensa se piensa en el entrenamiento para poder defenderse de un ataque físico, y aunque eso puede ser parte importante para procurar la seguridad de las mujeres en el día a día, desde una perspectiva psicológica también es importante fomentar una autodefensa emocional.

Bajo un sistema patriarcal las mujeres están expuestas a muchos tipos de violencia, entre ellas la violencia psicológica y el maltrato emocional. Es común que la violencia física contra las mujeres tenga como antecedente una constante de violencia emocional, por ello, la prevención de la violencia contra las mujeres también requiere de la autodefensa emocional.

La autodefensa emocional requiere cuidar y fomentar el amor propio, así como conocer los beneficios de poner límites con otras personas. Como técnicas de autodefensa emocional encontramos una serie de afirmaciones o conocimientos que llevan a las mujeres a valorar y respetar sus límites, así como procurar su estabilidad emocional.

Te contamos sobre algunas cosas que debes saber como autodefensa emocional para identificar el maltrato psicológico:

1. El amor es necesario pero no suficiente.

Que tu pareja te quiera no basta para ser feliz con él. Son necesarios otros ingredientes como el respeto, la comunicación y el diálogo, los buenos tratos, la libertad, la sensibilidad y el autocontrol.

Puede suceder que quieras a un hombre que te haga sentir mal de forma reiterada y repetitiva. Esa es una señal de posibles maltrato psicológico pues no son otra cosa que tratar mal y eso es incompatible con una relación sana de pareja.

2. No dudes de ti misma, tus sentimientos son válidos

Lo que sientes es válido e importante, no dudes en comunicar las cosas que te están dañando, no dudes en pedir ayuda y sobre todo, no dudes que estarás mucho mejor lejos de la violencia.

Si te hacen sentir como que "estás loca", no dudes de ti misma y tus emociones, pide ayuda. Lo que siente es válido.

3. No te aisles

Alejarte de las personas que te quieren y te apoyan es lo peor que puedes hacer. Dentro de las dinámicas de la violencia psicológica es común identificar que el violentador busca alejar a la víctima de sus seres queridos, porque de esta manera no tendrá a quién acudir en busca de ayuda.

Por nada en el mundo te alejes de las personas que quieres y de tu red de apoyo, ellas o ellos son fundamentales para salir de una situación de violencia. Cuidar a tus redes de apoyo también es una forma de cuidarte a ti misma.

Con información de: informaciónsexual.com