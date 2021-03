"Soft Boys", así es como los hombres tóxicos se disfrazan de inocentes

Las relaciones sociales son diversas y complejas, recientemente se han asignado nombres a la actitud que algunos hombres utilizan como herramienta para conseguir relaciones sexuales. Una denominación común son los fuckboys, hombres que tienen por único objetivo conseguir sexo.

Todas hemos conocido a un fuckboy, el típico hombre de actitud arrogante que se cree "el todas mías" y que de alguna manera se las ingenia para seducir mujeres. En contraposición al fuckboy nació el soft boy, seguramente también conoces a uno de esos.

¿Qué es un soft boy?

De acuerdo con el Urban Dictionary, el soft boy es parecido al fuckboy, pero sin la actitud arrogante. Este tipo de hombres apelan a las emociones para relacionarse con mujeres, se muestran sensibles, empáticos y comprensivos.

Lamentablemente, esa empatía y sensibilidad que caracteriza a los soft boys es solo una herramienta para conseguir sexo. Aunque se muestran interesados en la otra persona, no buscan comprometerse y tampoco tienen responsabilidad afectiva con sus parejas sexuales.

La actitud sensible que los soft boys muestran al principio es sólamente el disfraz con el que buscan conseguir sexo, y al mismo tiempo, funge como una excusa para encubrir actitudes tóxicas después de conseguir su objetivo, como el ghosteo, el desinterés y su falta de compromiso con la responsabilidad afectiva.

¿Cómo identificar a los soft boys?

Las características de los soft boys pueden variar, sin embargo, se caracterizan por mencionar una y otra vez que no te harán daño. Muchas veces se disfrazan de aliados feministas y te dirán cosas como "te quiero libre" o el típico "eres arte", te dirá todo lo que quieres escuchar.

No obstante, no desaprovechan ningún momento para insinuarse sexualmente, para ganarse tu confianza y conseguir sexo. Son el tipo de hombre que bajo un discurso "buena ondita" proponen modelos de relaciones no monógamas, no porque crean en el poliamor, sino porque no tienen ninguna intención de relacionarse afectivamente y con responsabilidad.

Así que ya sabes amiga, cuidado con los fuckboy, los soft boy y su falta de responsabilidad afectiva.