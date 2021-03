La youtuber Superholly contó la violencia que vivió con un ex. Fotografías tomadas de internet.

Como parte de la sección "No seas como Holly", la youtuber contó en su canal, su experiencia estando en lo que ella denominó como "una relación tóxica", donde asegura que la manipularon y controlaron.

"Quería tener el control absoluto de mi día libre", contó sobre su relación pasada Holly Grace Marie Tuggy, mejor conocida en youtube como Superholly. La youtuber habló en dos partes sobre la relación tóxica en la que tuvo que enfrentar constantemente mentiras, chantaje emocional y celos enfermizos.

Holly contó que a pesar de haber visto tantas señales negativas en su pareja, pasó mucho tiempo en esa relación. "Me acuerdo que desde que empezamos a andar me hablaba de sus exnovias y de lo locas que estaban", dijo.

Chantaje emocional

En sus videos, Holly contó que tuvo que enfrentarse constantemente al chantaje emocional y las mentiras, narró diversas situaciones que pasó con su ex pareja que la llevaron a perder la seguridad en sí misma.

"Él tenía esta capacidad de hacerme sentir menos y hacerme creer que la gente solo se me acercaba porque querían algo", afirmó.

Violencia económica

Además, la youtuber contó que su ex pareja se aprovechó económicamente de ella en varias ocasiones, chantajeándola para prestarle dinero que no le devolvería, e incluso, pagando cosas con la tarjeta de Holly.

La también locutora de radio, contó que un día su ex pareja manejó por horas para no dejarla ir, algo que ella asimiló como un secuestro. "No sé cómo sobreviví a esa relación", fue una de las últimas frases que superholly dijo en su video.