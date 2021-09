Razones por las que los hombres no gimen durante el sexo. Foto: Pexels

Para muchas personas las palabras y los sonidos durante el sexo son fundamentales para aumentar la excitación y el placer. Incluso, para algunas personas es mucho más estimulante prácticas como el "dirty talking" que el contacto físico como tal.

A pesar de lo excitante que pueden ser los sonidos durante las relaciones sexuales, muchos hombres son renuentes a gemir, o emitir sonidos de placer. Actualmente son más las personas que se preguntan sobre las razones por las que este fenómeno ocurre y están principalmente relacionados con la construcción social de la sexualidad masculina.

¿Tu pareja es de esos hombres que no hace ningún ruido durante el sexo? Estas podrían ser las razones

1. No es considerado como algo "masculino"

La construcción social de la masculinidad impacta de muchas formas en la vida de los hombres. En el sexo, la construcción de lo aceptado como "masculino" no incluye una expresión del placer a través de los gemidos, por el contrario, gemir se ve como un acto femenino que conlleva un lugar de subordinación en las relaciones sexuales.

Para la mayoría de hombres gemir durante las relaciones sexuales es una cuestión de mujeres, y no desean sentirse poco masculinos drante el sexo. Por el contrario, la construcción de la masculinidad en el sexo se relaciona con roles de dominación.

2. No están acostumbrados

Al aprender a no expresarse durante los actos íntimos, los sexólogos indican que los hombres no están acostumbrados a gemir durante el sexo. Incluso, está relacionado con la cultura de la pornografía porque, en estas producciones, los hombres no son representados como seres humanos que gimen.

Incluso, los expertos declaran que, durante su adolescencia, evitaron los ruidos mientras se masturbaban porque estaban en la casa de sus padres. Así que desde jóvenes se acostumbraron a no hacerlo.

3. No disfrutan

Otra de las razones es porque, genuinamente, los hombres no disfrutan de la sexualidad. Lo ideal es que conversen y experimenten cosas nuevas, pero no existe una cultura de la sexualidad informada en los hombres.

INUD