La sexualidad no es como la pintan las películas, las novelas o la pornografía, no todas las mujeres traen lencería a diario, menos aún están completamente depiladas. Para que el sexo fluya de la mejor manera la clave es sentirse cómoda y cómodo, incluso si eso implica no quitarse los calcetines.

¿Por qué se cree que tener relaciones sexuales con calcetas o calcetines es algo de "abuelitos"? Para tener sexo en realidad no tienes que descubrir tus pies, a menos de que te guste juguetear con el fetiche de los pies. Fuera de eso, creer que no quitarse las calcetas para tener sexo es algo malo o aburrido, en realidad no está sustentado en nada, por el contrario, apela unicamente a la apariencia de las personas con base en su ropa.

En realidad, se ha descubierto que tener relaciones sexuales con calcetas o calcetines tiene muchos beneficios para la práctica sexual. ¿Te animas a dejarte los calcetines para tener sexo en estas épocas de lluvia y frio?

Las ventajas de tener sexo con calcetines

De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Groningen (Holanda), el uso de las medias para dormir es bueno para la salud. Además de ello, el documento revela que estas prendas pueden llevar a tener mejores relaciones sexuales.

De forma asombrosa, los calcetines pueden ayudarte a disfrutar más del sexo y llegar al orgasmo. La investigación descubrió que cuando las personas practican sexo con calcetas, el 80% de las parejas llegaba al orgasmo. Por el contrario, al mantener relaciones sin estas prendas, solo el 50% de los participantes conseguía alcanzar el clímax.

El doctor Gerst Holstege, quien condujo el estudio, hizo el descubrimiento de manera casual mientras intentaba ver qué sucede en nuestro cerebro cuando alcanzamos el orgasmo. El científico se dedicaba a analizar con un escáner de emisión de positrones los cerebros de 13 mujeres y 11 hombres cuando alcanzaban el clímax en tiempo real.

La razón por la que esta prenda de ropa tan común genera este efecto está relacionada con el calor y la comodidad que otorgan las calcetas durante el sexo.

Combatir el frío y dormir mejor

Para algunas personas el frío es "matapasiones", porque la interacción requiere estar desnudos y a veces el clima termina por ser predominante ante la excitación. Una ventaja de tener relaciones sexuales con calcetines es hacerle frente al frío y así, seguir disfrutando al máximo de la sexualidad, a pesar del clima.

Por otra parte, usar calcetas también hace que dormir después del sexo sea más reconfortante. Tener los pies calientes hace que los vasos sanguíneos se dilaten, por lo que el cerebro recibe la señal de que es hora de dormir. Por ello, existe una relación entre esta dilatación y la rapidez con que se duerme.

