"No se necesita ser genio, para ser científica", Ma. de la Luz Jimena

“He estado en muchas comisiones, sí de repente te sorprende que un hombre que no publica mucho, no está cumpliendo estrictamente con la normatividad dentro de la UNAM, estos genios incomprendidos, no se le exige tanto como a las mujeres. Esta distinción no siempre es consciente. Hay que estar muy atentos a lo que uno estamos haciendo”, dijo en entrevista para La Cadera de Eva.