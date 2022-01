Nel Mio Nome, documental sobre transición de género que produce Elliot Page

Nel Mio Nomes es un documental que cuenta la vida de cuatro amigos que comparten sus transiciones de género. Es dirigido el director italiano Nicolò Bassetti y producido por Elliot Page .

Nic, Leo, Andrea and Raff son cuatro amigos que deciden hacer una transición de mujer a hombre. En este proceso comparten diversas dificultades que les presenta el mundo binario.

En un comunicado Page dijo que esta película es una especie de meditación sobre la humanidad trans. "Me siento honrado de estar a bordo y no puedo esperar a que todos lo vean".

El director Nicolò Bassetti compartió que el proyecto tiene sus raíces en la transición de su hijo Matteo, quien señaló que su experiencia ale permitió contar con la seguirdad para acercarse a los protagonistas.

El documental Nel Mio Nome ha sido seleccionado para la sección "Panorama Dokumente de la Berlinale 2022".

ELLIOT PAGE

El 1 de diciembre del 2020, Elliot Page publicó que se identificaba como trans y sus pronombres son "él/elle".

Page es un actor y productor canadiense de 33 años. Se ha destacado por participar en las películas X-Men: La batalla final, X-Men: Días del futuro pasado e Inception así como en la reciente serie de Netflix Umbrella Academy.

Se estrenó como director el año pasado con el documental There´s something in the water.

Sobre su declaración, Nick Adams, el director de medios de comunicación transgénero en Glaad, dijo que Elliot será una inspiración ara todas las personas transexuales quienes "merecen la oportunidad de ser nosotras mismas y ser aceptadas por lo que somos. Hoy celebramos al extraordinario Elliot Page".