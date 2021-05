Lo complicado que fue interpretar papeles femeninos: Elliot Page

El actor de 34 años, Elliot Page se identificó como hombre trans hace casi seis meses; ahora con la publicación de él en traje de baño desató impacto y emoción en sus seguidores tras mostrar su cuerpo, a poco más de dos meses después de haberse retirado los senos.

Page se declaró como persona transgénero en diciembre y su anuncio fue un momento decisivo para la comunidad trans en Hollywood. Ese mismo mes, fue la portada de la revista TIME y habló sobre su proceso de transición, en el que señaló lo complicado que fue interpretar papeles femeninos porque nunca se sintió identificado con los personajes.

"Nunca me reconocí. Durante mucho tiempo ni siquiera pude mirar una foto de mí mismo", compartió el actor canadiense en dicha revista. Page, saltó a la fama tras protagonizar Juno, dirigida por Jason Raitman, que relataba la historia de una adolescente embarazada y el proceso para dar en adopción a su bebé a una familia adinerada y "perfecta". Elliot fue nominado en la categoría de Mejor Actriz en los Premios de la Academia, los Premios BAFTA y los Globos de Oro por su actuación en la cinta.

Sin embargo, Juno no fue la primera producción de que fue parte; antes protagonizó la película Hard Candy, una cinta que de forma cruda refleja el abuso sexual a menores de edad y los peligros del internet. Otras de las películas en las que ha participado han sido El Origen (2010), X-Men: Días del futuro pasado (2014), Freeheld (2015) Tallulah (2016) y My day of mercury (2017).

"Esto es increíblemente nuevo. Siento que no había podido ser yo mismo desde que tenía 10 años", el actor afirmó en una entrevista con Oprah Winfrey que la cirugía para extirpar sus senos le dió energías renovadoras "porque fue una experiencia liberadora".

ASL