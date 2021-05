"Ha sido difícil el confinamiento, mi papá es homofóbico y vivo con él"

"Estar en mi casa todo el tiempo ha sido difícil porque mi papá es homofóbico y vivo con él, los únicos momentos en los que me sentía libre de ser yo mismo era cuando estaba fuera de casa, en la universidad o cuando salía con mis amigos, ahora ni siquiera puedo hablar mucho en voz alta con mis amistades por videollamada, me da miedo decir algo y que mi papá se entere, no sé como lo tomaría, tengo miedo de que me corra de la casa porque no tengo a donde ir", dijo Andrés.