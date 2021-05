¿Qué implicaciones tiene la maternidad?

Este mes de mayo, en muchas partes del mundo se dedica un día para celebrar a las madres, es decir, se festeja a la figura de la madre y su maternidad consecuente. Pero ¿qué tipo de maternidad y a qué madres se celebra en México en particular?

Comúnmente este festejo se ha dirigido a celebrar a las mujeres abnegadas que sacrifican y dejan su propia vida en un segundo plano para dedicar su tiempo, su trabajo, su entrega casi absoluta al cuidado y crianza de sus hijos e hijas y a las labores de reproducción que se requieren en un hogar.

Por lo que, por mucho tiempo, debido al peso de la tradición la industria del mercado promovía los electrodomésticos, enseres de utilidad de la cocina o algo que sirviera para realizar las labores domésticas dentro de los hogares como los mejores regalos para regocijar a este tipo de madres en su día.

MATERNIDAD COMO CONSTRUCTO SOCIAL

Actualmente, la imagen de las madres ha tomado otros perfiles, quizá en algunos sectores de la población no sean delimitadas estrictamente las actividades de las mujeres al hogar, sin embargo, muchas mujeres se enfrentan aún a una idea de la maternidad como un constructo creado dentro del contexto patriarcal, ¿esto qué implicaciones tiene?

Se sabe que el sistema patriarcal coloca a las mujeres en lugares de desventaja, a diferencia de los varones, y que esto se establece a partir de un esquema de roles y estereotipos delimitados por razones de género. En este sentido, las mujeres, por el hecho biológico de poder gestar una vida humana se les adjudicó un "instinto materno" que de alguna manera conducía a todas las mujeres, por el hecho de serlo, a ser madres. Cabe señalar que este "instinto materno" hoy en día no se ha podido comprobar científicamente que exista.

La maternidad, desde las ciencias sociales con perspectiva de género es un tema de real interés, puesto que las mujeres hoy en día definen su identidad con diferentes estándares que difieren de la exclusividad de la maternidad.

En México, la imagen de la madre es de suma importancia teniendo en cuenta que la mayoría de la sociedad mexicana se identifica con un esquema religioso cristiano católico; en particular para el catolicismo, "la virgen de Guadalupe", como la madre de Dios, es una imagen relevante y sumamente venerada, en donde el pueblo mexicano sigue depositando su fe y construyendo un sistema de creencias en torno a lo sagrado sostenido en el culto a María como Madre de Jesús.

Por otro lado, la sociedad mexicana se transforma, en la actualidad con los movimientos sociales de corte feminista toma fuerza la liberación femenina y el cambio en sus decisiones en torno a su cuerpo y la reproducción, además del cambio de la idea patriarcal en la cual el objetivo de las mujeres en la sociedad era ser madre, y un tipo de madre en particular del cual ya hablamos.

COMO LAS MUJERES TRANSFORMAN LA MATERNIDAD

Cada vez es menor la tasa de fecundidad en nuestro país, según el último Censo Poblacional de 2020, la tasa nacional es de 1.9 hijos/as por mujer. Estos datos nos hablan de un contexto general en donde debemos de tener en cuenta los contrastes de las diferentes realidades que se viven en un país tan diverso, sin embargo, nos dan una idea de cómo las mujeres están transformando a la maternidad.

Conversando con algunas mujeres para una investigación que tiene como objetivo indagar en un grupo de quienes deciden no ser madres en la Ciudad de México, se observa que son mujeres profesionistas con trabajos estables y que laboran de acuerdo a su profesión o grado académico, las que comentan que en este momento de su vida no se visualizan ni tienen planeado ser madres, pues consideran esto como algo muy importante y con una responsabilidad que en este momento no entra en su planes de vida; no lo descartan pero tampoco lo planean a corto plazo.

Con esto podemos inferir que la maternidad no está perdiendo importancia, al contrario, se está tomando como un tema relevante que incluso puede llevar a las mujeres a decidir no ser madres, ya que sus intereses personales, profesionales y económicos de alguna manera afectarán también a los hijos e hijas que pretendan procrear.

La maternidad está siendo planeada y deseada con más frecuencia, pero no podemos dejar mirar las implicaciones sociales que esto conlleva, pues la sociedad mexicana en general sigue estigmatizando a las mujeres que deciden no ser madres o a las que no les fue posible serlo por razones biológicas. Por lo tanto, la situación de la maternidad deseada y la no deseada se convierte en presión social, estigmas y coacción para cualquiera de las dos decisiones.

En la medida en que la sociedad identifique a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y que los organismos de Estado y de gobierno garanticen con acciones y políticas públicas que estos derechos se avalen, podremos ir observando mayores cambios en el ejercicio de maternidades libres de prejuicios.

Tania Lizbeth Meléndez Elizalde

Twitter: @MelendezTania20

Socióloga, Maestra y Candidata a Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Docente en la carrera de Sociología en la FES Aragón UNAM. Líneas de investigación: Sociología de la Familia, Sociología de la Religión, Perspectiva de Género, Cambio social y cultura.

Sara Navarro Fernández

Twitter: @sasanavarro

Socióloga. Estudiante del último semestre de la carrera de Sociología en la FES Aragón UNAM. Realiza una investigación como tesis para titulación acerca de las mujeres que deciden no ser madres en la CDMX. Líneas de investigación de interés: Perspectiva de género en temas como el divorcio y brechas salariales por género.