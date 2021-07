Estrellas de Hollywood en celibato, esta es la razón

¿Has notado que en las películas estadounidenses se ha optado por eliminar momentos eróticos? Tras el #MeToo, empresas como Marvel han retirado de los guiones los momentos eróticos de los personajes.

Un claro ejemplo son los superhéroes de Marvel. Scarlett Johansson, quien entró a Marvel en 2010, siendo parte del elenco de Iron Man, en la trama ella es el centro de una fricción entre varones: Tony Stark (interpretado por Robert Downey Jr) y su asistente Happy (interpretado por Jon Farvreau). Ambos personajes varones observaban a Johansson con lujuria, comentaban lo buena que estaba y hasta buscaban en internet fotos de ella en ropa interior.

¿Personajes asexuados?

Meses posteriores al #MeToo y prácticamente en cuanto Disney absorbió Marvel (2012), los Vengadores se convirtieron en un grupo de personajes célibes. Los superhéroes en el cine actual no solo no tienen relaciones sexuales, sino que ni siquiera parecen sentir deseo o atracción.

Cineastas como David Cronenberg o Pedro Almodóvar han lamentado esta deserotización de los personajes. "Se hacen muchas películas de superhéroes y la sexualidad no existe en ellas. Están castrados. Su género es indeterminado, la aventura es lo que importa. Pero el ser humano posee una gran sexualidad", explicó el director manchego durante un coloquio en el Lincoln Center.

Ese "género indeterminado" del que habla Almodóvar podría deberse a que, para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y evitar polémicas a toda costa, lo único que se le ha ocurrido a Marvel es eliminar u ocultar la libido de todos sus superhéroes por igual.

"Esa es la actitud general que Hollywood ha adoptado tras el #MeToo. Parece que no saben dotar a una mujer de sexualidad sin vejarla, así que han optado por desexualizarlos a todos", indicó la sexóloga Paula Álvarez en entrevista a El País.

Lo anterior no sólo está pasando en las películas de superhéroes, también lo han señalado en series y programas de televisión. "Es como si Hollywood hubiera metido en el armario a los personajes heterosexuales. En Modern Family [telecomedia de ABC, propiedad también de Disney, emitida entre 2009 y 2020] Mitch y Cam eran pareja homosexual, pero nunca se daban besos, caricias o muestras de cariño. Pues ahora eso pasa con todos los personajes, tanto con los gais como con los heterosexuales", agregó la sexóloga.

No siempre fueron superhéroes asexuales

No siempre fueron superhéroes asexuados. En Superman II (1980) Lois y Clark llegaban a mantener relaciones sexuales en la Fortaleza de la Soledad. En Batman vuelve (1992) Bruce Wayne y Catwoman canalizaban su tensión sexual liándose a guantazos (y arañazos, latigazos y lametones). En el Universo Cinemático de Marvel, inaugurado en 2008 por Iron Man, las únicas alusiones al sexo lo presentan como algo peligroso (Hulk advierte a dos mujeres distintas, Betty Ross y Viuda Negra, que un coito con él pondría en peligro sus vidas) o como síntoma de infelicidad (Tony Stark se acuesta con una reportera como muestra de su inmadurez, Peter Quill hacía lo mismo con una extraterrestre rosa en Guardianes de la galaxia).

¿Cuál es la razón de poner a los personajes en celibato?

Aunque la razón aparente para poner en celibato a los personajes de Marvel, mucho se ha cuestionado sobre si esa es una medida efectiva para proteger a las infancias y para no reproducir violencia sexista. La paradoja es que mientras los superhéroes del cine son menos sensuales que nunca, sus estrellas resultan más deseables que nunca.

Los cuerpos de Pratt y Rudd de la película Guardianes de la Galaxia han sido tratados por la prensa y los fans como un fetiche sexual. Marvel renuncia al sexo pero no al culto al cuerpo porque la Viuda Negra posaba con la espalda arqueada en los carteles promocionales y Capitán América entrenaba en Civil War con un pantalón de chándal tan aferrado a sus glúteos que dejaba claro que no llevaba ropa interior. Pero el objetivo de Marvel no parecía ser presentar a Chris Evans como un objeto de deseo sexual, sino aspiracional. El interés no está en que el público se excite con la idea de tener sexo con ellos, sino con la idea de ser como ellos, señalan expertos.

El único coito explícito del cine de superhéroes reciente, el de Wonder Woman 1984 (2021), que desencadenó críticas en la prensa y las redes sociales: la heroína se acostaba con su difunto novio gracias a que este había resucitado y poseído el cuerpo de otro hombre. Algunos espectadores lo tomaron como una superheroína abusando sexualmente aquel cuerpo inocente. Aquella polémica fue uno de los factores que convirtió Wonder Woman 1984 en un hazmerreír y le dio la razón a Marvel: ante la duda, es más prudente eliminar el sexo por completo.

Mientras toda esta polémica se desata en las producciones cinematográficas de Hollywood, es probable que los espectadores se cuestionen la falta de sexo en las narrativas, pero impulsen la sexualización de los actores y el culto al cuerpo a través de ellos como arquetipos de belleza y sensualidad

Con información de: El País

INUD