Consejos para durar más durante el sexo

¿Te has preguntado por qué no quedas satisfecha después de horas de sexo? O al contrario, ¿sientes que si todo hubiera durado unos minutos más, todo hubiera sido perfecto? No te preocupes hermana, nosotras también nos hemos sentido así.

Aunque un encuentro sexual más largo no garantiza que quedemos satisfechas, sí podemos aplicar algunas técnicas para alargar nuestro placer y disfrutar durante más tiempo, ya sea a solas o acompañadas. Por eso te compartimos algunos consejos para mejorar y disfrutar del sexo aún más.

1. Tú controlas el ritmo

La clave de este consejo está en el edging, una técnica sobre la que ya hemos hablado, pero te la resumimos a continuación. Lo primero que debes hacer es comenzar a reconocer tu punto de no retorno, es decir el momento justo antes de tener un orgasmo; cuando aprendas cómo se siente, podrás comenzar a controlarlo a tu favor por medio del edging.

Esto consiste en detener la estimulación en el momento justo antes del orgasmo para retomarlo después, puedes aplicarlo sola o con compañía; el edging te ayudará a que tus orgasmos duren más tiempo y aprenderás a tener mayor control sobre tu cuerpo.

2. Ejercítate

Tranquila, no nos referimos a ese tipo de ejercicio. Hablamos de fortalecer tu suelo pélvico con ejercicios Kegel. La forma más sencilla de hacerlo es contrayendo y relajando los músculos de tu pelvis, como si apretaras tu entrepierna. Puedes comenzar haciéndolos por periodos de 30 segundos, para ir aumentando el tiempo y la velocidad.

3. Aprovecha los descan sos

Si después de tener un orgasmo tú o tu pareja se sienten muy cansadas, puedes aprovechar ese tiempo para estimularse de otras formas, no tiene porque ser a través de la penetración o de la masturbación genital. Exploren su cuerpo, experimenten con nuevas sensaciones, añadan besos, caricias, todo se vale. Recuerda que el sexo es más que el coito.

4. No todo es penetración

Recuerda, el sexo no empieza con la penetración. Hay cientos de formas de estimulación para sentir placer. Explorar otras formas más allá de las erecciones es la clave para tener encuentros sexuales duraderos y llenos de placer.

Con información de Platanomelón