¿Quieres un orgasmo intenso?, práctica el edging

¿Estás buscando nuevas prácticas eróticas? ¿Te gustaría tener mayores lapsos de placer y conectar con tu cuerpo de forma diferente? Conoce el edgig, una práctica que propone detenerse antes de llegar al orgasmo para volver a empezar, prolongar la excitación y terminar con un orgasmo mucho más intenso.

Para disfrutar y sentir placer de forma diferente, ya sea de forma individual o en pareja, algunos sexólogxs han propuesto conectar con el cuerpo y las sensaciones para no venirse tan rápido. En español, esta práctica erótica se traduce como "borde" o "límite", pues debes centrar la atención en los niveles de excitación de tu cuerpo para frenar antes de terminar o llegar a tu clímax sexual.

Esta propuesta para controlar el orgasmo explica que al mantener un alto nivel de excitación y durante más tiempo se acumula en el cuerpo la sensación y termina por ser mucho más intenso. Una de las claves para controlarlo si eres una persona con clítoris es cambiar el ritmo del encuentro erótico de lento a rápido y viceversa usando movimientos circulares para simular una vibración.



Si quieres probar el edgig en pareja es vital la comunicación, pues cada persona debe estar conectada con su cuerpo para poder cambiar la intensidad antes de llegar al orgasmo y prolongar la experiencia. Para algunas personas puede ser frustrante esta técnica erótica ya que no puede ser complicado detenerse; sin embargo, no está de más mencionar que el objetivo del sexo no es el orgasmo, sino explorar, disfrutar y sentir placer.



Con información de Meibi y El Confidencial

