¿Cómo es crecer en un cuerpo gordo?

Crecer en un cuerpo gordo no es fácil, mucho menos en una sociedad patriarcal. La tiktoker Sabina Madrazo expresa en un video cómo fue su experiencia al crecer en una sociedad patriarcal donde para ser válida hay que "estar buena", pero estas creencias y comportamientos normalizados incitan a la violencia contra las mujeres.

Sabina, Karime Fajer y Roxana Ramirez son mujeres que crean contenido en redes sociales que tienen el objetivo de contrarrestar las creencias machistas y misóginas de la cultura de la dieta, que afecta principalmente a las mujeres.

"Simplemente se visibiliza el por qué piensan que la gente que no entra en el canon de belleza o salud no merece ser vista y su respeto", afirma.

Un tema que Sabina aborda es que las mujeres con cuerpos fuera de la norma patriarcal, pueden ser potenciales víctimas de distintas violencias, desencadenado por una serie de comportamientos normalizados tales como: violencia estética, violencia institucional o discriminación en intituciones de salud, machismo, misoginia e hipersexualización.

"Parece que el chiste es convencerte de que nadie se le acerca a la gorda", menciona Sabina en su video.

Crecer en un cuerpo "gordo" como moneda de cambio

La creadora relata que cuando comienzas a crecer y ser consciente de lo que es "ser gorda" en una sociedad machista, cuando intentas relacionarte con otras personas es con base en la idea de que si alguien está contigo, "te está haciendo un favor''.

"Creces viendo como todas las demás mujeres comienzan a tener intereses románticos, pero a ti te tocan comentarios hirientes sobre tu cuerpo toda la vida", expresa Sabina.

Al darte cuenta de que hay adultos que sí tienen interés de relacionarse contigo, el bombardeo de información sobre cuáles son las mujeres aceptables (o cogibles) y cuáles no, el amor romántico y la hipersexualización, ha interiorizado y normalizado en ti que "si alguien te da la más mínima atención debes entregarte y darle todo", comparte la tiktoker.

Sumado a ello, los comentarios gordofóbicos como "nadie se va a fijar en ti y agradece si sí lo hacen", tienen como consecuencia la hipersexualización. Es decir, la reafirmación constante de que las mujeres sensuales, bellas, válidas y con las que "vale la pena" estar, son aquellas que son jóvenes y delgadas, por lo que la hipersexualización se encarga de exacerbar estos "atributos".

Por ello, cuando eres una mujer con un cuerpo diferente crees que lo único que puedes ofrecer es tu cuerpo hipersexualizado, así ya serás merecedora de afecto o validación masculina; estas ideas te hacen creer que tu cuerpo es una moneda de cambio.

Ante esto, Sabina afirma que "hay que entender que nadie te está haciendo un favor por estar contigo", que las mujeres con cuerpos de todo tipo no deben ser tratados como objetos porque esos cuerpos no son cosas, son mujeres que sienten y que "merecen no tener estándares patriarcales".

Las personas saludables también pueden existir en cuerpos gordos

Según la psicóloga clínica y creadora de contenido Karime Fajer, otra de las creencias que afecta la vida de las personas gordas, sobre todo de las mujeres, es la idea de que las personas con acumulación de grasa son personas enfermas; pero no es así.

"Las personas saludables también pueden existir en cuerpo gordos, no todas las personas que tienen una acumulación de grasa necesariamente van a tener un problema de salud ahora o después", afirma.

Menciona que el personal de salud tiene una responsabilidad desde cómo trata a quienes van a consulta. Esta opinión la comparte la nutrióloga feminista Roxana Ramírez, pues expresa que "hay que cuestionar lo que nos enseñan en la escuela de nutrición".

"Ya hay más corrientes de la nutrición que nos permiten tener con las señales que nos da nuestra propia cuerpa, así contrarrestar la gordofobia interiorizada. Además, hay que tomarle importancia a las emociones que relacionamos a la hora de comer", menciona Roxana en El Podcast de Eva.

Por su parte, la psicóloga Karime expresa que el personal médico, cuando están en consulta deben "ver más allá del cuerpo de la persona e incluso más allá de su enfermedad", ya que es su responsabilidad buscar las alternativas que realmente ayuden a identificar qué es lo que ocasiona su padecimiento y cómo pueden ayudarle a crear hábitos para su tratamiento.