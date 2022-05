¿Por qué Belinda no le debe nada a Nodal aunque le pagó todo?

Hace un par de días, Christian Nodal filtró una conversación en la que intenta exhibir que terminó su relación y compromiso con Belinda por problemas económicos. Desde que se anunció el rompimiento, Nodal ha utilizado conversaciones privadas para "evidenciar" lo que hizo por Belinda durante su relación.

Una fuente contó a TVyNovelas que Christian Nodal solo reveló una parte de "todo el dinero que gastó" en Belinda. Presuntamente, la expareja de Belinda tiene el historial completo de sus conversaciones con ella; el cantante tendría las facturas y los tickets de todos los regalos que él decidió darle a su entonces prometida.

El beneficio de la fama y la "riqueza"

La "exhibición" y exposición social de una mujer usualmente es la herramienta de castigo patriarcal por excelencia, acabar con la reputación de una mujer permite que se le violente sin consecuencias y por ende, que se pueda ser explícitamente misógino sin ser señalado, explica la feminista Arussi Unda de Brujas del Mar.

"Se vale despreciar, insultar, acosar, agredir de cualquier forma y sin un ápice de piedad a una mujer que ha sido mala", comparte en su blog.

Por su parte, en relación a la situación con Christian Nodal y sus actos machistas sobre su relación con Belinda, en redes sociales han mencionado que es él quien se ha aprovechado de ella y de su fama.

"Sabe que una mujer joven, libre y empoderada como ella de por sí inspira odios y envidias, así que está incitando a la gente a que la agredan y le cuelguen cualquier etiqueta de "mala mujer: esa antigua costumbre de exhibir a las mujeres transgresoras en espacios públicos para disciplinarlas", comparten feministas en redes sociales.

Escribir algo en favor de Jada Smith, Amber Heard o Belinda, molesta mucho porque les parece muy grave que alguien esté de lado de esas mujeres a las que ya todos consideran las "malas/locas/interesadas" de la relación. — L e (@costilladeva) May 22, 2022

¿Qué le debe Belinda a su ex prometido?

La respuesta es fácil: ninguna mujer le debe nada a ningún varón por el hecho de que él haya decidido pagar o regalarle algo.

Feministas han señalado a lo largo del tiempo que se tiene la creencia de que cuando un varón paga la cuenta de una cita o le regala algo, al cumplir con su rol asignado de "proveedor", la mujer tiene el deber de regresar el pago y cumplir con su rol de "buena mujer".

Por ejemplo, cuando un varón decide comprar algún regalo para su pareja, parece que el interés detrás de esa acción no es un gesto romántico, sino que espera que la mujer le satisfaga sexualmente.

Que pesadilla ser novia de tipos como Nodal y que saque en cara todo lo que "supuestamente" te dio por "amor" en la relación. Entiendan que Belinda y todas las que reciben regalos o lo que sea en una relación NO LE DEBEN NADA A NADIE, y no porque te dan algo debas algo tampoco. — Failquez (@mbff87) May 19, 2022

Estas creencias se han hecho visibles como una forma de violencia que sigue normalizada, es decir, creencias que aún son comunes y que parecen situaciones de las que no hay que preocuparse. Pero esto afecta a todas las mujeres, como Belinda, a quien se le ha señalado de "interesada". Pero, ¿ acaso Nodal no es "interesado" también al seguir hablando de su relación con ella? ¿Acaso él no se ha beneficiado por relacionarse con una actriz y cantante conocida internacionalmente?

Lo que más me da asco de la situación de belinda y Nodal es que los hombres muchas veces nos insisten en darnos regalos y detalles y en pagar las salidas y yo tengo interiorizado el PÁNICO de aceptar algo y que me lo terminen echando en cara. — Nicole Perera (@NicolePerera) May 19, 2022

Usuarias en internet han señalado que "en el tema del dinero, nunca habían oído el nombre de Nodal hasta que lo vincularon al de Belinda". Resaltan que la cantante y actriz ha construído una carrera por sí misma, "curioso que le llamen interesada a quien desde niña trabaja sin descanso en los escenarios", comentaron.

En ese sentido, las usuarias también invitaron a cuestionar qué intereses perseguía el cantante en su relación con Belinda. Asimismo, sugirieron reflexionar sobre que aún es común que los varones tengan la idea de que las mujeres son un "trofeo que pueden presumir y poseer a su gusto".