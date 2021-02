De acuerdo con datos oficiales, durante 2020 se registró un promedio diario de 11 muertes violentas de mujeres: 25% de estos asesinatos se cometen con arma de fuego, señaló Yndira Sandoval en la conferencia "2020, el año de la impunidad y la violencia contra las mujeres", transmitida por el Facebook oficial de Nosotras Tenemos Otros Datos.

Durante 2020 se registraron 240 feminicidios, pero a su vez, se registraron 2 mil 783 homicidios dolosos de mujeres, explicó la integrante de Las Constituyentes CDMX, quien también afirmó que el 98% de los delitos cometidos contra las mujeres, incluyendo los feminicidios, guardan un estado de impunidad.

La impunidad no es solo cifras

"La impunidad no solo es que no se de una sanción, sino que se haga una construcción de ideas y posibilidades que sostienen la discriminación y los privilegios que consolidan estas formas de violencia", afirmó Andrea Medina, abogada feminista.

La abogada explicó que la impunidad produce un continuo de violaciones a derechos humanos. Asimismo, la impunidad no se ve reflejada únicamente en la sanción de los delitos: "cuando hablamos de impunidad necesitamos no solo hablar de las cifras, también yo querría señalar cuánto es el presupuesto asignado para la justicia, cuánto es el personal para atender las denuncias [...] además el reconocimiento de las autoridades de que es un problema grave lo que estamos viendo, y que no está siendo reconocido" agregó.

De acuerdo con lo anterior, Andrea Medina enfatizó que la impunidad no solo se representa en las denuncias que no logran tener una sentencia, sino también en la falta de reconocimiento de la violencia contra las mujeres.

Entre las principales dificultades en el combate a la violencia de género, la abogada feminista mencionó el subregistro de los feminicidios, la falta de perspectiva de género en la metodología de registro y la falta de un análisis de contexto de la violencia contra las mujeres, como el impacto de la militarización y la falta de formación en perspectiva de género.

Además, señaló la importancia de prestar atención a la falta de capacitación de las autoridades, la rotación de los trabajadores que permiten el acceso a la justicia, su precarización laboral y la acumulación de casos que sostienen la impunidad. "La impunidad está construyendo estos feminicidios", afirmó.

Alertas de género

Leticia Burgos de la Red Feminista Sonorense, expuso que, para finales del 2020, 28 entidades federativas de la República Mexicana estaban en alerta, con más de 610 municipios. "Cerramos el año con el país alertado", dijo.

"No está funcionando porque no está colocado dentro de las prioridades nacionales", afirmó respecto a las Alertas por Violencia de Género en México (AVGM). De acuerdo con la ley, estas alertas deben atender de forma emergente la violencia extrema, con la coordinación de los tres niveles de gobierno.

"Estamos hablando de territorios específicos, pero que ahora se vuelven una problemática nacional [...] Estamos hablando de la coordinación de los 3 niveles de gobierno, que no existe", agregó.

Además, Leticia Burgos señaló que el 2020 terminó con el incumplimiento de las recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), donde se encontraba especialmente la ampliación y aplicación de las alertas, así como su monitoreo.

"A estas alturas, de 2 años de un gobierno que se ofreció a garantizar los derechos de las mujeres, no se está haciendo", enfatizó.

Violencia económica

Por otra parte, la abogada Patricia Olamendi resaltó las violencias relacionadas con la familia; afirmó que el registro del delito de incumplimiento de responsabilidades familiares da cuenta de casi 500 hombres que todos los días dejan de aportar recursos para el sostenimiento de sus hijos.

Desaparición de mujeres y niñas

Olamendi resaltó que en 2020 hubo alrededor de 5 mil niñas, menores de 17 en su mayoría, desaparecidas. "Aquí el problema es que se vuelve cotidiano", dijo

Por su parte, Priscila Salas, de la organización No se metan con nuestras hijas, explicó que la desaparición es un crimen que afecta de manera diferenciada a las niñas adolescentes y mujeres: 58.06% de las mujeres desaparecidas está en el rango de 0 a 17 años.

"Durante el año pasado tuvimos una desaparición de niñas y adolescentes que es tremenda y que puede estar ligada con diferentes delitos como feminicidio, violencia sexual, trata de personas y muchos otros delitos", agregó Priscila.

En 2020 se registraron 6 mil 643 mujeres desaparecidas: 5 son los estados con mayor problema de desaparición de niñas y adolescentes. La lista está encabezada por el Estado de México, donde hubo 2 mil 18 mujeres desaparecidas durante 2020. La lista continúa con Hidalgo, Chiapas, Yucatán, Puebla y Colima.

Los datos que van a la alza, la falta de acción de las autoridades y el nulo reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una emergencia naciones, provoca el continuo de la impunidad y la violación de los derechos de las mujeres, afirmaron las ponentes.