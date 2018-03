BASE DE DATOS EN 2014

Las claves de Cambridge Analytica: el robo de datos en Facebook

Una consultora construyó un programa informático con datos de 50 millones de personas en Facebook para predecir la decisión de voto en EU a favor de Trump

Alejandra Medina 19/03/2018 02:41 p.m.

Legisladores de EU y Reino Unido quieren que el propio Zuckerberg dé explicaciones. (Tomada de la web).

Este lunes, las acciones de Facebook perdieron un 6.76 por ciento y arrastraron al mercado de la tecnología en Estados Unidos tras el escándalo de Cambridge Analytica.

Fue así que la plataforma de Mark Zuckerberg arrastró a Alphabet, Amazon, Netflix, Twitter y Snapchat hacia la baja en las bolsas neoyorquinas, quienes perdieron en conjunto 2.11 por ciento.

¿Qué pasó? La consultora británica Cambridge Analytica construyó un programa informático con datos de 50 millones de personas en Facebook para predecir la decisión de voto en Estados Unidos a favor de Donald Trump.

- La filtración la hizo un profesor universitario de Cambridge, quien accedió a los datos en 2014 a través de una aplicación.

- Luego, el psicólogo rusoamericano Aleksandr Kogan los cedió a la consultora para que los manipulara con fines políticos a favor de la campaña de Trump. Cambridge Analytica lo financió con 800 mil dólares.

- ¿Cómo lo hizo? Kogan consiguió un permiso de Facebook para pedir con una app datos a usuarios sobre su disciplina, pero se compartió la aplicación y de 270 mil personas iniciales, "thisisyourdigitallife" se popularizó hasta 50 millones.

- Ante este escándalo que el sábado revelaron The London Observer y The New York Times, el profesor universitario envió este lunes un email a sus compañeros, donde según CNN minimizó la utilidad del proyecto.

- Aseguró que los resultados no fueron útiles para construir anuncios ya que la tasa de acierto era mínima, con probabilidad de "errar en los cinco rasgos de personalidad de una persona, que de acertarlos", escribió el profesor a sus colegas.

- Como era de esperarse, Kogan dirige una compañía de encuestas por internet y desmintió que el FBI, las autoridades británicas o dos comités del Congreso estadunidense lo hayan contactado, aunque estaría "feliz de testificar y hablar abiertamente sobre el proyecto".

- Mientras, Facebook frenó la caída en la bolsa al anunciar que contratará una auditora externa para investigar si Cambridge Analytica todavía tiene los datos de usuarios que dijo haber eliminado en 2015.

- En el mundo, legisladores de EU y Reino Unido se fueron contra Mark Zuckerberg al exigirle explicaciones, así como una investigación abierta, que se basará en si aún la consultora posee datos y en que el profesor alega las condiciones cambiaron de académicas a comerciales con permiso de los participantes.

