"Se hacen bolas" con las fotomultas en CDMX

Desde su implementación en septiembre de 2015 hasta la fecha, las fotomultas son un tema polémico pues mientras que para quienes la instauraron es una medida que ayuda a salvar vidas, para sus detractores su retiro fue una propuesta de campaña importante durante estas elecciones. Por ello, en La Silla Rota presentamos el panorama de estas infracciones para cuando la ahora jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, entre en funciones.

Durante toda su campaña y los días siguientes a su victoria en las urnas electorales del primero de julio, Sheinbaum aseguró que en cuanto iniciara su mandato retiraría las fotomultas, por lo que fue un tema que coincidió con otros candidatos en su momento y puso en jaque a Miguel Ángel Mancera.

En sus declaraciones iniciales, Sheinbaum afirmó que cancelaría recaudatoriamente las multas que se hayan establecido el mes de diciembre anterior a la extinción de las fotomultas.

Sin embargo, la semana pasada la morenista contradijo su propuesta y planteó que probablemente las fotomultas continuarían aplicándose en la capital.

Según declaró, el costo de las fotomultas disminuiría –sin desaparecer– en beneficio de la economía de los capitalinos.

“Todos estamos de acuerdo en que debe haber un reglamento de tránsito, que hay que proteger al peatón y al ciclista, pero debe ser un esquema más justo”, dijo Sheinbaum e insistió que el monto que se lleva la empresa concesionaria Autotraffic es excesivo.

Dicha declaración fue ampliamente criticada por los ciudadanos y le reclamaron que se contradijera a su propuesta inicial.

Estimada Sheinbaum debe explicar de manera urgente porque en toda su campaña asevero que se quitarían las fotomultas y ahora sale con que no. Espero cumpla su palabra, no comience con el pie izquierdo, fuera fotomultas. Más educación vial.

Si no fuera porque no quiero que las quite, le exigiría a Sheinbaum que quitara las fotomultas porque lo prometió.