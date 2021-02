Ya no habrá besos ni cochinadas: Fayad

Hidalgo (La Silla Rota).- El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, consideró “increíble” que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo absolviera de posible uso indebido de recursos públicos en la etapa de intercampañas, pero determinara que empleó lenguaje sexista hacia los asistentes a eventos de Prospera; sin embargo, comprometió que no utilizará nuevamente la expresión por la que fue señalado.

En un evento con docentes en la delegación de Pachuca, con motivo del Día del Maestro, el exlegislador federal hizo referencia a la propuesta de “beso o cochinada” por la cual magistradas resolvieron, en sesión pública del 11 de mayo, que, al emplear el doble sentido, se condujo de manera indebida, motivo por el cual dio vista a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH) y al Congreso local.

Según el mandatario, “a nivel de chunga, de fiesta, de pasarnos un rato agradable”, preguntó a las presentes en Singuilucan –prueba valorada por el órgano federal– “qué quieres que te regale: beso o cochinada.

“Y entonces me contestaban, evidentemente de broma, para pasar un rato agradable: ‘yo quiero cochinada’, pero me lo contestaban las personas a mí.

“Entonces yo preguntaba: ¿qué tipo de cochinada, porque traigo dos? Y me preguntaban: ¿cuáles son esas dos cochinadas? Y decía yo: una, te engorda; la otra, no.

“Y entonces me contestaban, en una dinámica divertida, de no hacer discursos sosos: 'de la que engorda'. Entonces sacaba yo un chocolate, y se lo regalaba, ¡pero acabé en los Tribunales!”, dijo Fayad, quien no juzgó inapropiado su lenguaje, mientras profesores respondían con risas a su relato.

“¡(La Sala Especializada) me acusó de lenguaje sexista, se los juro!

“Es increíble que me absuelvan de un asunto tan importante, tan complejo, como es el tema electoral y por otro lado diga el Tribunal que mi lenguaje, por haber dicho esto, fue un lenguaje sexista. Por eso, compañeras y compañeros maestros, no puedo usar más ese lenguaje y ya no voy a dar premio ni de beso ni de cochinada”, añadió, en tanto remarcaba estas últimas dos palabras.

Para resolver el expediente SER-PSC-83/2018, promovido por Morena, los magistrados escucharon un audio en el que el exalcalde de Pachuca hacía esas preguntas, y aunque determinaron que no incurrió en un acto ilegal debido a que está permitida la entrega de apoyos sociales en eventos masivos, consideraron que la forma en la que se dirigió a las presentes muestra cómo se normalizan los estereotipos de género en la sociedad.

“Él se encuentra en una posición jerárquica superior como responsable del Ejecutivo de un estado de la República, y las mujeres nos tenemos que aguantar ante los comentarios de si recibimos beso o cochinada por haber contestado una pregunta”, expuso la magistrada María del Carmen Carreón Castro.

Asimismo, hizo notar que, por el ambiente que tuvo el acto público, “se escucha como un policía también se pone a alburear a las asistentes”.

En su intervención, la magistrada presidenta Gabriela Villafuerte Coello planteó que “puede parecer una situación normal, pero justo ahí nos indica la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pongamos atención en estos focos rojos, en estas categorías sospechosas”, remarcó.

El 16 de diciembre de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó al priista a que las actividades que realice en ejercicio de sus funciones se llevaran a cabo con pleno respeto a los derechos humanos de la población en general, en particular de la indígena, para que evite en todo momento manifestaciones que puedan vulnerar sus derechos humanos a la salud sexual, reproductiva y dignidad de las personas. Lo anterior, tras decir a mujeres indígenas de Acaxochitlán “duerman con ropa (porque) producen mucho chamaco”.