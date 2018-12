Una vez fuera del penal federal, Padrés tendrá que rendir cuentas en Sonora

MÓNICA MIRANDA/ CORRESPONSAL 04/12/2018 04:10 p.m.

El exgobernador Guillermo Padrés Elías tendrá que comparecer ante las autoridades estatales, una vez que se resuelva el proceso penal federal que enfrenta actualmente y salga de la cárcel para llevar su juicio en libertad, indicó Odracir Espinoza Valdez.

El Fiscal Anticorrupción en Sonora dijo que, existen investigaciones en contra de Padrés las cuales siguen su curso en la Fiscalía General del Estado, sin embargo, debido a un amparo promovido por el ex gobernador, no ha sido posible presentar consignaciones ante un juez.

Cinco claves para entender el caso judicial de Padrés

"Las investigaciones continúan nosotros sabemos que es un proceso federal el tema que se está llevando allá, evidentemente nosotros colaboramos con ese proceso y estamos en la espera, no se está declarado inocente y va a seguir ofreciendo pruebas y en su momento comparecerá en Sonora".

Destacó que, en términos de resultados, la fiscalía de Sonora es la que presenta más avance en cuanto a procesos penales y personas imputadas por delitos de corrupción.

Hasta el momento dijo, existen seis sentencias y más de 68 personas vinculadas a proceso, desde secretarios de estado, presidentes municipales, tesoreros, directores generales entre otros.

Sobre el reclamo de la ciudadanía y de los actuales legisladores de Sonora, acerca de que no hay personas en la cárcel por actos de corrupción cometidos en la pasada administración señaló que, a todos los implicados los protege un amparo, como el caso del propio ex gobernador.

"Hay que recordar que el artículo 19 constitucional, precisamente por eso el ex gobernador tiene la posibilidad de, con una fianza salir y llevar su proceso en libertad, es obvio que todos los que son llevados a proceso en un tema de corrupción tienen esa posibilidad de confianza y con el amparo no tocarían la prisión".

Se habló de 9 delitos en su contra

Además de haber sido aprehendido por lavado de dinero y evasión de impuestos, Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, sería investigado por al menos otros nueve delitos por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, la Contraloría General del Estado, además de las procuradurías de Justicia, por denuncias del fuero común y del federal, según se informó después de su captura en 2016.

Sin embargo, dichos delitos no han sido precisados por la autoridad, con la justificación de que, el ex mandatario tiene en su poder un amparo que impide hacer referencia de las investigaciones que se le adjudican.

El Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México informó, en la causa penal 55/2016, tras entregarse de forma voluntaria, Padrés Elías fue aprehendido por defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el juzgado, el delito de defraudación fiscal se debe a la consignación en declaraciones, de ingresos menores a los realmente obtenidos, ilícito que está previsto en el Código Fiscal de la Federación.

Además, dentro de la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sancionada en el Código Penal Federal, se le acusa de transferir recursos derivados de una actividad ilícita, de territorio extranjero al territorio nacional.

También de ocultar el origen y destino de recursos producto de una actividad ilícita, así como ocultar propiedades.

Tortura a empleada doméstica es único delito público conocido contra Padrés

Una denuncia penal contra el ex gobernador Guillermo Padrés Elías y autoridades judiciales que participaron en la detención y tortura de la ex empleada doméstica Gisela Peraza Villa, es la investigación conocida públicamente.

Juan Antonio Ortega explicó abogado de la denunciante, presentó la demanda en noviembre de 2015 con una lista de al menos 20 implicados, el principal, Padrés Elías.

A la fecha dicha investigación no presenta avance, a excepción de la captura en 2017, del exdirector de Seguridad de Nogales, Ernesto Fernández Portillo, quien fuera jefe de escoltas del ex mandatario.

Por otra parte, el litigante también mencionó que se interpuso en los juzgados civiles, una denuncia civil contra Guillermo Padrés Elías y su esposa Iveth Dagnino, para que se le entregara a Gisela Peraza Villa, una indemnización de 30 millones de pesos, por los 4 años en que fue privada de su libertad, de manera injustificada, ya que se le acusó de un robo de 5 millones de pesos en la casa de gobierno donde trabajaba.

Además, Juan Antonio Ortega mencionó que, para esto, también se solicitará la nulidad de la compra venta de algunos inmuebles de Padrés Elías, que no se encuentran a su nombre, si no al de otros familiares, con el fin de que puedan ser embargados, para la reparación del daño a la ex empleada doméstica.

Gisela Peraza Villa fue acusada de robo en la Casa de Gobierno del Padrés Elías en 2011; ella se declaró como inocente y aun así fue detenida ilegalmente, torturada y finalmente encarcelada.

Fue hasta el mes de junio de 2015, cuando las autoridades la pusieron en libertad, después de años de litigio en los juzgados.

