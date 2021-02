PT y Morena van por Monterrey con candidatos propios

MONTERREY, Nuevo León (La Silla Rota).- Morena deshace la coalición Juntos Haremos Historia para la elección extraordinaria de Monterrey y rechaza al PT, cuyo candidato Patricio Zambrano podría aliarse con el ex alcalde Adalberto Madero, que declinaría su candidatura por el Verde para apoyar al ex bigbrother.

Al reunirse ambos, ninguno de los dos aspirantes quiso dar una fecha para decidir si contenderán juntos o separados pues sus colaboradores seguirán analizando sus coincidencias y diferencias.

Sin embargo, aunque no se dijo, existe la posibilidad mayor de que Madero, ex alcalde de Monterrey que obtuvo en la elección del pasado primero julio 40 mil votos como candidato decline a favor de Zambrano que tuvo una votación de 105 mil sufragios, el 20 por ciento de la votación que lo colocó en tercer lugar, tras el PRI y el PAN.

El objetivo, es impedir que el PRI y PAN puedan ganar la elección luego de que ambos partidos hicieron un cochinero de la elección y que llevó a anularla, acusaron.

Cuestionado sobre la decisión de Morena de ir con otro candidato, Zambrano dijo que es un asunto interno de ese partido.

Morena decidió romper la coalición y ahora tendrá candidato o candidata propio y ya se menciona al ex priista Rafael Zarazúa como el posible abanderado.

La elección está programada para el 16 de diciembre próximo pero la autoridad electoral analiza la posibilidad de cambiarla para el 23 o el 30 del mismo mes.

El candidato del PAN, Felipe de Jesús Cantú, Eduardo Aguilar, abogado general del CEN del PAN, y Juan Manuel Oliva Secretario de Elecciones del CEN, así como el dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra, coincidieron en que un cambio de elección sólo beneficiaría al PRI. "Sería una fecha que inhibiría la votación, sería un voto de estructura, una fecha a la medida del PRI", según Oliva.

Cantú solicitó que se haga más accesible el voto para los ciudadanos y no una fecha complicada como las fiestas decembrinas, pues el deseo del PRI es que la gente no vote porque no les gusta el resultado, porque no están dispuestos a aceptarlo como ya lo demostraron en la elección de julio pasado.

"En este momento es la voluntad ciudadana, insistimos que tiene que ser el ciudadano el que se manifieste y no los partidos políticos. Que se respalden las facilidades para que la gente pueda votar y no se le interrumpan sus días de descanso, sus días de actividad religiosa, o participación familiar y vacaciones".





kach