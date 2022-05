¿Hepatitis aguda infantil llega a Tamaulipas? anuncian primer caso sospechoso

CD. TAMAULIPAS.- En un adolescente de 14 años de edad se registra el primer caso sospechoso de hepatitis aguda grave en Tamaulipas, cuya muestra fue enviada al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (INRE).

El caso se presenta en esta Ciudad Capital y no se precisó si el paciente se encuentra internado en un hospital o recibe atención médica en su domicilio.

En el Laboratorio Estatal de Salud se descartó que se trate de la hepatitis tradicional A, B o C, por lo cual se presume pueda ser la nueva variante hepatitis D, por lo cual la muestra fue enviada al INRE para su verificación. Se estima que en tres días el Instituto pudiera estar informando sobre el resultado del estudio de laboratorio.

La titular de la secretaría de Salud, Gloria Molina Gamboa, informó: "Nosotros tenemos un caso que también está en estudio, no tenemos datos, no tenemos el resultado, está todo ahorita en la ciudad de México, por los casos que tenemos, el único caso que tenemos aquí en Tamaulipas".

Explicó que se desconoce el modo de trasmisión y el periodo de transmisibilidad, en tanto, se sabe que, las manifestaciones clínicas son similares a la hepatitis tradicional, con la particularidad que este nuevo tipo, se agrava todos los días. Los síntomas son color amarillento en la piel y conjuntivas de los ojos, molestias gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea, fiebre y heces incoloras.

(Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud en Tamaulipas. Foto especial)

Hizo hincapié en que esta enfermedad no es mortal pero sí daña seriamente al organismo.

Añadió que debido a que se desconoce el origen de esta enfermedad tampoco hay una prueba, específica de laboratorio, "al no saberse cuál es el patógeno que la causa, pues no existe una prueba, estamos como el origen también del COVID, que no teníamos una prueba que la detectara".

Es por ello que tampoco existe un tratamiento específico para atender esta enfermedad, apuntó Molina Gamboa.

Ante ello la titular de Salud formuló una serie de recomendaciones como el lavado de manos de manera frecuente con agua y jabón, o con alcohol gel, cubrir boca nariz al estornudar o toser, de preferencia usar pañuelo o papel y tirarlo a la basura, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos o platos y es muy importante la higiene para quienes preparan alimentos".

Entre otras cosas, descartó que la aparición de la hepatitis aguda está relacionada con la vacunación anticovid.

