Gobernadores arman batalla contra el presupuesto

Los gobernadores de cincos estados protestaron en contra del Presupuesto de Egresos 2019 presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los mandatarios estatales de Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Tamaulipas y Baja California criticaron la reducción en los recursos que la Federación destinará a los estados, asegurando que se deja en el desamparo diversas obras estatales.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que el presupuesto es una "enorme decepción" y aseguró que está más encaminado a ganar la próxima elección que a promover el desarrollo del país.

El panista explicó que habrá una reducción de casi 30% de los recursos federales al estado, por lo que aseguró es el peor trato que la federación haya dado a Chihuahua en los últimos 15 años.

Lo mismo en Chihuahua. Hay que unirnos @EnriqueAlfaroR y dar la batalla desde ahora; porque esto es el principio de todo lo que vendrá. No sólo el federalismo será vulnerado; sino la democracia misma. Hay que luchar por un nuevo acuerdo de Coordinación fiscal, o descoordinarnos. https://t.co/2hykAZAACp

Con esta reducción de casi mil millones de pesos los proyectos presentados por la entidad en materia de infraestructura, educación y salud no se podrán concretar, incluso el proyecto para concluir los hospitales en Ciudad Juárez, esto a pesar de que ha sido un compromiso reiterado del presidente.

Por su parte, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval anunció el reajuste al presupuesto estatal ante el proyecto del Presupuesto de Egresos que afecta al estado en programas de salud, educación, agua, campo y mantenimiento de carreteras.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro coincidió con la percepción de Corral sobre el presupuesto, pues dijo que este estaba centrado en los intereses del gobierno federal, ignorando las necesidades en los estados.

Con el presupuesto Jalisco pierde recursos que tenía programados para proyectos como el rescate del río Santiago, la Línea 4 del Tren Ligero, la presa El Purgatorio y el libramiento sur de Puerto Vallarta.

El gobernado exigió un Presupuesto de Egresos para el próximo año que garantice el desarrollo del estado y todas sus comunidades, no sólo las del presidente.

Por su parte, Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, dijo que el proyecto de presupuesto no atiende las necesidades regionales de su estado y que los proyectos prioritarios se quedarán sin recursos. Por ello el mandatario estatal urgió a los estados al diálogo fiscal.

El paquete económico presentado por SHCP no atiende las distintas necesidades regionales. Proyectos prioritarios para Tamaulipas no tendrán recursos federales. El dinero de la Nación no es de la Federación. Urge convocar a los Estados al diálogo fiscal.