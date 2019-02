Desplazados por la violencia salen en caravana a CDMX para pedir apoyo a AMLO

MARGENA DE LA O/ CORRESPONSAL 17/02/2019 04:54 p.m.

Chilpancingo, Guerrero (La Silla Rota). Habitantes de la Sierra que están refugiados en Chichihualco y en Copalillo, salieron en caravana a la Ciudad de México en busca de una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que les garantice la seguridad arrebatada en sus comunidades y puedan volver a sus casas.

La intención de estos habitantes que se salieron de sus pueblos por violencia, es llegar hasta el zócalo de la capital del país, lugar donde protestarán para llamar la atención de las autoridades.

Pobladores huyen de la violencia en Guerrero

En noviembre pasado salieron de la Sierra unos mil 600 habitantes después de que un grupo de personas armadas entró a Filo de Caballos. Crescencio Pacheco, ex comisario de Campo de Aviación, otro de los pueblos donde hubo éxodo de familias, denunció cuando recién llegaron a Chichihualco que detrás de la irrupción hay intereses de compañías mineras.

Por esas fechas un número similar de personas salió de Tlaltempanapa, comunidad de Zitlala, porque otro grupo de personas armadas entraron y los desplazaron.

Los desplazados que salieron de Chichihualco, hicieron una parada en Chilpancingo. Más adelante, en la caseta de Paso Morelos de la autopista del Sol, se sumarían a la caravana el otro grupo de desplazados refugiados en Copalillo.

El segundo grupo tomó esa caseta para pedir cooperación y subsidiar su viaje. Cuando llegaron ahí los desplazados refugiados en Chichihualco también se unieron a la actividad.

En Chilpancingo, Pacheco dijo en entrevista que en todo el tiempo que llevan refugiados no ven que su caso avance, es decir, que las autoridades locales les mejoren las condiciones de seguridad para volver. "Vamos para el cuarto mes y la atención no ha sido favorable. El señor gobernador no nos ha atendido personalmente", comentó.

La exigencia de los desplazados que salieron a la Ciudad de México es que el gobierno retire de sus pueblos a los hombres armados, que a su juicio representan intereses económicos de sectores más grandes.

Pacheco insistió en que quieren volver a sus casas con tranquilidad.

Era al mediodía cuando los desplazados salieron de Chilpancingo, ya provenientes de Chichihualco, en dos autobuses y cuatro camionetas, para reunirse con sus compañeros más adelante y así seguir su viaje.

LEA TAMBIEN Los desplazados en Guerrero a causa de la violencia Filo del Caballos es considerada como una de las zonas más violentas de Guerrero, por lo que habitantes han tenido que dejar el lugar para mantenerse a salvo

mvf