EPN tiene miedo de que yo sea presidente: Anaya en entrevista con Jorge Ramos

"Si bajan mis entrevistas en México, no se preocupen, las volvemos a subir en un rato, aunque las quieran bloquear"

LA SILLA ROTA 17/03/2018 04:10 p.m.

Jorge Ramos entrevista a Ricardo Anaya (Foto: video)

El candidato presidencial por parte de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, fue entrevistado por el periodista Jorge Ramos en el programa "Al Punto", transmitido por la cadena televisiva Univisión.

Dicha entrevista se llevó a cabo en la Ciudad de México.

En la charla, Ricardo Anaya declara que se considera un rebelde frente a la injusticia, la corrupción y frente a un gobierno que ha sido uno de los más corruptos e ineficaces en la historia de nuestro país.

Al cuestionarlo sobre las veces que se le ha visto 'negociando' con el presidente Enrique Peña Nieto, Anaya explica que al ser el presidente de la Cámara de Diputados, el representaba uno de los tres poderes de la unión y que por esa razón cuando el creía en algo, (un proyecto), buscaba hacerlo realidad, poniendo el ejemplo de la reforma educativa, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

"Si creo en la reforma educativa y tú también crees en ella me puedo sentar contigo para dialogar, para construirla por el futuro de los niños, pero si creo que se puede combatir la corrupción, y que el señor ha cometido actos graves de corrupción, tengo el valor para decirlo con absoluta claridad".

Sobre las declaraciones que Anaya hizo con respecto a que en caso de llegar a la presidencia investigaría al presidente Enrique Peña Nieto, el candidato presidencial sostuvo sus palabras y le explicó al periodista Jorge Ramos la forma en la cual llevaría a cabo dicha acción.

"Primero con una fiscalía verdaderamente autónoma e independiente a lo cual este gobierno se ha resistido, y segundo con una comisión de la verdad con asistencia internacional, esto lo vamos a solicitar a un departamento específico dentro de la ONU con un doble propósito, primero que quede claro que esto no es un asunto de venganza, pero segundo que una vez iniciada la investigación nadie la pueda detener, se llegue a las últimas consecuencias y quien la haya hecho la pague, por supuesto que esto incluye al presidente de la República Enrique Peña Nieto".

Respecto a la situación de la violencia que se vive en el país, Anaya declaró que la solución no es negociar con los narcotraficantes, no obstante afirmó que la estrategia de seguridad debe cambiar, aunque dijo confiar en el ejercito de México, ya que considera que se les han dado responsabilidades que originalmente no les corresponden.

Al cuestionarle el por qué de que el presidente Enrique Peña Nieto lo esta persiguiendo, como el propio candidato a declarado, Anaya declaró que la razón es por qué tienen miedo de que el sea presidente.

"Tiene miedo de que yo sea presidente de la República, por qué López Obrador ya ofreció amnistía, lo dijo con toda claridad en un discurso en Acapulco (...) lo ha seguido repitiendo, yo he dicho lo contrario, yo no he dicho que vaya a haber venganza, pero si he sostenido que habrá justicia y él no quiere que yo sea presidente de México, lo tengo claro".





Jorge Ramos publica en Twitter que su entrevista fue censurada

En su cuenta de Twitter, el periodista Jorge Ramos, encargado de la entrevista a Ricardo Anaya, acusó de que habían bajado su entrevista de la red.

Sin embargo, dijo que la volvería a subir a la red para ver cuanto duraba sin ser bloqueada de nuevo.

Si bajan mis entrevistas en México, no se preocupen, las volvemos a subir en un rato. Aunque las quieran bloquear o censurar, ya no se puede con las redes sociales. — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 17 de marzo de 2018

En una ultima publicación, el periodista volvió a subir la entrevista que llevó a cabo, esperando que no la bajaran de la red "tan rápido".

Ahí les va otra liga de mi entrevista con @RicardoAnayaC

Dice que "Peña Nieto tiene miedo que él llegue a ser presidente" @epn Espero que ésta no la bajen tan rápido. A ver cuánto dura sin ser bloqueada. https://t.co/1Azu74zAsX — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 17 de marzo de 2018





