AMLO insiste en que echará atrás la Reforma Educativa

De gira por Morelos, refrendó que la violencia no se puede combatir con más violencia

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 04/01/2018 04:53 p.m.

Por la mañana estuvo en la Ciudad de México. (Archivo).

De gira por Xochitepec, Morelos, Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia de la República por la Coalición "Juntos Haremos Historia" reiteró que de ganar en 2018 echará abajo la llamada Reforma Educativa.

"Al triunfo de nuestro movimiento se va a cancelar la mal llamada Reforma Educativa, que no tiene nada que ver con el Programa General de Enseñanza, que algunos se ponen nerviosos cuando digo eso porque se tragaron el plato de mentiras de que lo que llaman Reforma Educativa era para mejorar la calidad de la enseñanza, pues no es cierto, nada más es de sentido común, ¿cómo se va a llevar una reforma educativa sin los maestros? ¿quién aplica el conocimiento en el aula? El maestro", dijo.

En esta comunidad, López Obrador envió un mensaje al magisterio y padres y madres de familia, pues insistió en que "si se va a mejorar la calidad de la enseñanza se requiere al maestro, por eso no va a continuar con ese mecanismo de presión y de ofensa al magisterio nacional. Hay que respetar a las maestras y los maestros, como nos lo enseñaron nuestros antepasados", expresó.

La mañana de este jueves AMLO anunció que de llegar a Los Pinos, Alfonso Durazo será su secretario de Seguridad Pública, una dependencia que reinstalaría tras su desaparición en enero de 2018.

En la comunidad de Chiconcuac del municipio de Xochitepec, López Obrador recordó que planea un cambio de estrategia en el tema de seguridad pública.

"Ya no va a seguir, hoy lo dije hoy en la mañana, la misma estrategia de querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con el uso de la fuerza: no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia", aseguró.

