5 tips para contratar el mejor servicio funerario

Una de las principales preocupaciones que nos asaltan al momento de pensar en la muerte, es la de dejar a nuestras familias fuera de toda inquietud financiera. Por eso, al momento de contratar algún servicio funerario debemos hacerlo con decisiones bien informadas.

Te presentamos cinco tips a tomar en cuenta para ello. La recomendación principal es que no tengas miedo de preguntar cualquier duda:

1. En su mayoría, las funerarias cuentan con paquetes de prevención, mismas que funcionan bajo un esquema de abonos sujetos a tus posibilidades. Se trata de planes transferibles sin caducidad. Acércate a una empresa seria y estable. La principal ventaja de la previsión funeraria es la congelación del precio al momento de adquirir el plan, por lo que sólo pagas lo acordado en el contrato.

2. Compara el costo de los servicios respecto a la calidad. Uno de los errores más comunes es contratar a la funeraria por su cercanía o por la recomendaron de un tercero, lo mejor es analizar las opciones de al menos tres funerarias distintas.

Por lo general, las funerarias manejan paquetes que cubren el traslado, embalsamado, velorio y nicho o fosa en el panteón. En este sentido, en el ataúd se puede ahorrar mucho dinero al evitar sellos especiales o los realizados en su totalidad de madera.

3. No te inclines por el servicio más barato. Existen funerarias que ofrecen servicios hasta por seis mil pesos, no obstante, antes de comenzar con el traslado solicitan más dinero argumentando que no se han incluido la documentación y otros servicios escondidos, que elevan el costo hasta 15 mil pesos, por ejemplo.

Por esta razón, evita contratar servicios con funerarias que no estén registradas en el Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios o que no cuenten con los permisos sanitarios correspondientes ni las licencias para realizar el servicio.

4. Ten en cuenta que toda cotización o acuerdo debe quedar por escrito. De igual forma, asegúrate que en el contrato se especifique lo que se te ofrece y el precio que pagarás por el servicio, corrobora que la cantidad concuerda con lo acordado.

5. Por último, te recomendamos solicitar la ayuda para Gastos de Funeral del IMSS, los afiliados a esta dependencia tienen derecho a una ayuda para gastos funerarios que pueden reclamar sus deudos. El apoyo es equivalente a 60 días de salario mínimo vigente en la fecha del fallecimiento, es decir 5 mil 301.60 pesos.

