"No hay nada qué celebrar"; van cinco muertes de ciclistas en 2018

Este jueves se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, un transporte ecológico que aún es de alto riesgo para quienes se mueven en él por la ciudad

SHARENII GUZMÁN 19/04/2018 03:20 p.m.

En lo que va de 2018, en la Ciudad de México van cinco muertes de ciclistas y aunque se ha avanzado en espacios y derechos, esta cifra puede aumentar tras la cancelación de infraestructura por la disminución del presupuesto, advierte Fernanda Rivero, directora de "México Previene" y fundadora de la "Red de Sobrevivientes Viales", la cual está integrada por 10 asociaciones civiles.

Hasta febrero de este año se registraron tres ciclistas fallecidos en accidentes. En marzo ocurrió la cuarta muerte y apenas la semana pasada, una joven de 25 años que circulaba sobre avenida Ignacio Zaragoza, entre las colonias San Rafael y Villa Azcapotzalco, fue atropellada por un conductor de autobús del trasporte público. La mujer falleció en el momento.

De acuerdo a un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina señaló que testigos informaron que el chofer de la unidad, cuya concesión está en proceso de revocación, iba a exceso de velocidad, por lo que el conductor no se percató cuando la mujer circulaba a bordo de su bicicleta. Aunque al atropellarla el chofer detuvo el camión huyó del lugar.

El 7 de marzo otro ciclista perdió la vida. Un chofer de tráiler lo atropelló a la altura de Anillo Periférico Oriente y la calle Estrella en la colonia San Juan Xalpa, en la delegación Iztapalapa. Pese a que en el momento el conductor intentó darse a la fuga, fue detenido calles más adelante.

Ricardo Ramírez, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, regresaba a su casa en bicicleta luego de tomar clases en Ciudad Universitaria el pasado 6 de febrero.

Al incorporarse al carril del Metrobús en las avenidas Insurgentes y Periférico, dirección al sur, fue embestido por la unidad de transporte número 253. Cayó en el carril de autos de extrema izquierda cuando una camioneta Toyota lo arrolló. Falleció de manera instantánea.

El 23 de enero de este año, a las 16:00 horas en avenida Francisco Morazán esquina Carlos Hank González, en la Gustavo A. Madero, un adulto mayor de 70 años pedaleaba por el carril de baja velocidad cuando el autobús de pasajeros número 1220058 lo atropelló.

Cuando los paramédicos llegaron ya no pudieron hacer nada, pues el señor no tenía signos vitales. En el lugar, el conductor del camión fue detenido y argumentó que no vio al ciclista.

El 12 de enero de 2018, Luis Edgar Verde salía del trabajo y se dirigía a su casa en bicicleta cuando en las avenida Cuauhtémoc y División del Norte, delegación Benito Juárez, una motocicleta lo golpeó, cayó al suelo y un automovilista en un Nissan Tiida color crema le pasó por encima. Murió de inmediato, mientras que el coche se dio a la fuga.

Muchos lo usan, pero bajo su propio riesgo

En el Día Mundial de la Bicicleta, Fernanda Rivero considera que más que celebrar, hay que reflexionar sobre qué se está haciendo bien o mal para impulsar el uso de este transporte no motorizado.

"Qué estamos haciendo para darle seguridad a los ciclistas para que existan nuevos ciclistas y se reduzcan las emisiones de aire contaminante, que se reduzca el tránsito. Hoy desafortunadamente a cuatro meses de que empezó el año han muerto al menos cinco ciclistas en la Ciudad de México".

A principios de 2018, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) informó que no había más presupuesto para la infraestructura ciclista en la capital del país. Esto es contradictorio, ya que la CDMX se está perpetuando internacionalmente como una de las urbes con más apoyo al ciclismo.

Por otro lado, Fernanda Rivero lamenta que hasta el momento de las campañas, los candidatos a la Jefatura de Gobierno no han propuesto o tocado el tema de la infraestructura ciclista, ni de cómo le harán para promover su uso.

Los cruces más peligrosos

De acuerdo con una solicitud de transparencia realizada por "México Previene", hasta diciembre de 2017 los cruces más peligrosos por accidentes viales en la CDMX continúan siendo:

- San Pablo y Eje 1 Oriente Circunvalación.

- Calle Central y las calles Fco. I. Madero.

- José María Izazaga y Pino Suárez.

- Fray Servando Teresa de Mier y 20 de Noviembre.

- Av. Chapultepec y Lieja.

- Av. Tláhuac y Periférico.

- Av. Insurgentes y Eje 6 Sur Holbein.

- Mariano Escobedo y Presidente Masaryk.

