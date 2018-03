Zlatan Ibrahimovic rescinde contrato con el Manchester

REDACCIÓN 22/03/2018 01:32 p.m.

De manera sorpresiva el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic informó que ha rescindido el contrato que lo unía al Manchester United hasta el término de la presente temporada y ahora, sin confirmación oficial, se especula que su próximo destino se ubica dentro de la 'Major League Soccer' (MLS) en Estados Unidos.

Mediante una publicación en sus cuentas de redes sociales, el jugador agradeció al equipo por el trato que le brindó desde su llegada y aprovecha para desearles suerte en lo venidero.

Great things also come to an end and it is time to move on after two fantastic seasons with Manchester United. Thank you to the club, the fans, the team, the coach, the staff and everybody who shared with me this part of my history. #foreverred pic.twitter.com/vo1Gs3SUHL