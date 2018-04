INDIGNADO POR MODELO EN PALACIO NACIONAL

Cuauhtémoc Blanco debuta en spot de la mano de AMLO

También dijo no ver cualidades en ninguno de sus contrincantes políticos, y por esa razón en caso de no estar en la boleta electoral, anularía su voto

ALBERTO OAXACA 27/04/2018 06:31 p.m.

Cuauhtémoc Blanco debutó en su primer spot para la gubernatura del estado de Morelos, el cual ira de la mano de la coalición Juntos Haremos Historia, la que encabeza por el candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador.

En el video, pautado por el Instituto Nacional Electoral (INE), se puede observar a Cuauhtémoc Blanco junto a Andrés Manuel López Obrador, y durante el video se puede escuchar: "Amigas y amigos de Morelos, vamos a ganar como se dice en el fútbol, por goliza, o como se dice en el béisbol, por paliza", menciona Andrés Manuel al inicio del promocional.

Durante el video, que ha sido compartido por algunos medios, el tabasqueño promete que con el "próximo gobernador" habrá justicia, trabajo, paz y tranquilidad" en Morelos.

Cabe recordar que fue hasta este mismo viernes que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) aceptara la candidatura del exfutbolista mexicano y desechara las impugnaciones del PRI, PRD y PSD, que acusaron a Blanco de incumplir con la documentación correcta para acreditar su residencia en el estado.

No obstante, en enero pasado la coordinadora de Militancia y Campañas de Morena en Morelos, Rebeca Díaz de León, externó su rechazo a la postulación de Cuauhtémoc Blanco como candidato al gobierno de la entidad, por considerar que se trata de "un insulto a nuestra inteligencia", y urgió a escuchar las propuestas del pueblo para definir al candidato a gobernador.

En 2015 el equipo del Partido Encuentro Social (PES) vio en el futbolista una figura atractiva para ubicarlo en la terna de competidores, ya que el exfutbolista se llevó la elección con cerca del 30 por ciento de los votos.

"Si no estuviera en la boleta anularía mi voto"





De visita en Nuevo León, el candidato presidencial de la coalición "Juntos haremos historia" Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro ameno con mil 800 estudiantes del tecnológico de Monterrey ante quieres aseguró que si él no estuviera en la boleta electoral anularía su voto.

"¿Por quién votaría? -cuestionó un estudiante- Por morena -dijo López Obrador- ¡No, caso hipotético y esta pregunta se ha hecho con todos los candidatos que hemos recibido y todos han contestado! -insistió el joven-. Entonces cambien de ejemplo (risas) pues abstención", respondió el tabasqueño en el auditorio Luis Elizondo de la institución educativa.

Los moderadores de la entrevista también le pidieron que enumerara dos cualidades de cada uno de sus adversarios.

"¿Dos cualidades que ve en sus contrincantes para estas elecciones? -cuestionaron- Pues no veo cualidades la verdad ¿no ve ninguna cualidad en ninguno? No. Estamos hablando de quienes aspiran a gobernar un país en crisis Esto no es un asunto de ser buena gente", aseveró.

En varias ocasiones el tabasqueño fue interrumpido y sus comentarios causaron la risa de los jóvenes asistentes principalmente en la ronda de preguntas rápidas en las que respondió a la frase "matrimonio igualitario" con la palabra "libertad".

EL TEC DE MONTERREY TAMBIÉN ESTÁ LUCHANDO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

"Seguridad: es necesaria; pobreza: duele; Corrupción: lastre; Pena de muerte: no; Legalización de las drogas: consulta; Eutanasia: sí; Aeropuerto Ciudad de México: no; experimentación animal: análisis; Reforma educativa: cancelarla; Equidad de género: respeto; Reforma energética: revisarla; Plurinominales: quitarlos; Aborto: consulta; Ley de seguridad interior: no hace falta; fuero: quitarlo; seguro popular: hacerlo efectivo; matrimonio igualitario: libertad; TLCAN: necesario; Pensión a ex presidentes: quitarlas; Partidos políticos: moralizarlos; Amnistía para delincuentes: consultarla; Revocación de mandato: aplicarla; Candidaturas independientes: que sean auténticas; Reducción de salarios a servidores públicos: de acuerdo; procuraduría autónoma: autónoma de la mafia; jóvenes: frescura, inteligencia, amor; México: lo mejor del mundo", respondió.





"Es el extremo de la frivolidad"

Andrés Manuel López Obrador condenó el uso de las instalaciones de Palacio Nacional para una sesión fotográfica de lencería, acción que calificó como frívola y una ofensa a la historia del país.

"Está muy mal, es el extremo de la frivolidad. Está muy mal, no debe pasar. El Palacio Nacional es un monumento histórico", recordó a reporteros. "Ahí vivió y murió Benito Juárez, fíjense que ofensa tan grande si hicieron eso", dijo con pesar. "Totalmente condenable", subrayó.

Este viernes se publicó que una modelo posó en lencería en la Capilla de la Emperatriz, recinto que data del siglo XVIII y que actualmente alberga la Biblioteca Histórica de Hacienda. En la imagen se observa a la mujer sentada sobre el piano Baldwin.

