Trurnan expediente de Barreiro al Pleno

La carpeta consta de copias simples en 17 tomos, divididos en 29 carpetas, con más de ocho anexos, y un disco compacto con audiencias públicas

Luego del análisis de la secretaría técnica, se determinó que no hay posibilidad de un dictamen sobre la información. (web)

La Primera Comisión aprobó que el documento de particulares sobre el caso de Luis Alberto López López, quien se desempeñaba como chofer de Manuel Barreiro Castañeda, se incorpore al orden del día de la sesión de mañana de la Comisión Permanente.

En un comunicado, el Senado indicó que el pasado 21 de junio, la Mesa Directiva de la Permanente recibió, por parte de Francisco Patricio Kegel Jacob, un memorial de particulares que integran la carpeta de investigación feb/seido/ueiorpifam/ciudaddeméxico/979/2007, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en contra de Luis Alberto López López.

Destacó que la carpeta consta de copias simples en 17 tomos, divididos en 29 carpetas, con más de ocho anexos, y un disco compacto con audiencias públicas ante un juez de control, mismas que fueron turnadas a la Primera Comisión -Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia- para que se pronuncien.

Empero, señaló que tras el análisis de la secretaría técnica, se determinó que no hay posibilidad de un dictamen sobre la información, de acuerdo como lo señaló el senador José María Tapia Franco.

Es conveniente que el Pleno de la Comisión Permanente, en su sesión de mañana, conozca los elemento que guarda la carpeta de investigación, así como los materiales audiovisuales" comentó en la reunión de trabajo.

A su vez, la diputada del PRD, Cristina Ismene Gaytan Hernández expuso que su partido no tiene objeción con que se presenten los documentos e indico que "nos parece que no hay materia y que es un asunto muy forzado porque no hay un punto de acuerdo de por medio".

En ese sentido, dijo que están dispuestos a "dar el debate, pero consideramos que hay temas importantes en la Comisión Permanente que tenemos que sacar, tendríamos que estar haciendo un pronunciamiento de agenda política, de llamar a la ciudadanía a votar, impulsar procesos democráticos y de un proceso electoral de paz".

El senador del PAN, Héctor David Flores Ávalos expresó que la Comisión devuelve los documentos a la Mesa Directiva debido a que "no hay ningún elemento novedoso y si queremos seguirle dando vueltas a esta información, bienvenido, y la postura es de apertura al debate en este y cualquier otro tema".

En la reunión ordinaria de trabajo también se aprobaron 12 dictámenes; en uno de ellos, la Comisión Permanente exhorta a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que actúen con celeridad y transparencia en las investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción en la construcción y operación del Colegio Enrique Rébsamen y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Asimismo, para que informen a la Permanente con pleno respeto a los principios de estricta reserva y secrecía, el estado que guardan dichas investigaciones.

De igual manera, realizó un exhorto a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que acelere las investigaciones respecto a la presunta participación del candidato al gobierno de dicha entidad por Morena, Carlos Lomelí Bolaños, por el desvío de recursos y venta de medicamentos a sobreprecio al Instituto de Pensiones de ese estado, a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar a quien resulte responsable.

