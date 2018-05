DENUNCIAN ATROCIDADES

Caravana de la Realidad del Norte llega a CDMX

La Caravana está integrada por familiares de víctimas de desaparición y feminicidio, colectivos sociales contra de la militarización y defensores del ambiente

La Caravana de la Realidad del Norte, integrada por familiares de víctimas de desaparición y feminicidio de Ciudad Juárez, colectivos sociales en contra de la militarización y activistas defensores del medio ambiente, llegó a la Ciudad de México.

Partió de Chihuahua el 19 de mayo y visitó varios estados para difundir sus demandas y hacer gestiones con gobiernos estatales y organizaciones para la búsqueda de sus desaparecidos. La Caravana, con la cual viajan cerca de 25 personas, arribó este jueves, realizará varias actividades y se regresará el 26 de este mes.

Lo que busca la Caravana es llamar la atención del gobernador de Chihuahua, Javier Corral para para decirle que su estado tiene una ausencia de gobierno, recordarle que hay una serie de problemáticas que se viven en el norte y que no se están atendiendo", explicó David Peña.

Indicó que es la primera Caravana, integrada por colectivos, familiares de víctimas, organizaciones y frentes que viene del norte al centro del país. "Normalmente las caravanas vienen del sur o de occidente. Esta es la primera con esta lógica de demandas que muestran la realidad actual del norte".



Una de las temáticas de la Caravana es denunciar la relación que existe entre los efectos de la militarización en Chihuahua y ahora un nuevo mercado de apertura a partir de la Reforma Energética, que son las inversiones de minería. Todo esto en un contexto en el que la zona ha sido devastada por la violencia.

La Caravana denuncia las atrocidades del norte del país (Foto: Sharenii Guzmán)

Rosalío Morales Vargas, integrante de la Caravana y profesor jubilado, explicó que realizaron un recorrido de dos mil kilómetros, donde pasaron por Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro.

Esta Caravana es para denunciar "las atrocidades que suceden en nuestra tierra, violencia agudizada, feminicidios, desapariciones forzadas, devastación de la naturaleza por varios megaproyectos, ataques a los derechos humanos, estigmatización de la pobreza".

Todo esto, dijo, sucede en Chihuahua bajo la pasividad del gobierno. Explicó que al principio tenían altas expectativas sobre Javier Corral. Sin embargo, hasta el momento no ha cumplido sus promesas y solo han percibido contradicciones con su discurso y acciones.

Por un lado, (Corral) se manifestó en contra de la Ley de Seguridad Interior, pero no se opone a la militarización, al contrario, reclama en Chihuahua la presencia del Ejército, de la Policía Federal. Habla de la efectividad de la Fiscalía estatal y no resuelve los problemas".

No obstante, señaló que no todo es negativo. En este recorrido por el país se percataron de que hay una gran resistencia política, social y solidaria por parte los colectivos organizados. La Caravana fue recibida con una gran generosidad en los estados donde estuvo. "Con esto podemos decir que otro país es posible, no solo el de la violencia e impunidad".

